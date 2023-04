Si les Racingmen ont été chercher par leurs avants la victoire dans les dernières secondes, ils peuvent aussi remercier Fickou et Russell comme premiers artisans de leur remontada, tandis que Maxime Lucu n'a pas été payé de ses efforts côté girondin.

Les Tops

Gaël Fickou

Si son rendement en club est parfois décrié, le trois-quarts centre du XV de France n’a pas laissé sa part aux chiens sur la pelouse de Lens. D’abord parce qu’il a inscrit l’essai de la révolte des siens, quitte à y laisser un petit doigt en route. Ensuite parce qu’il a été de tous les bons coups du Racing, contribuant amplement à l’essai d’Antoine Gibert d’une merveille de passe après contact.

Finn Russell

Laissé sur le banc par Laurent Travers au début de la partie, le demi d’ouverture écossais est entré en jeu dès la 46e à la place d’Antoine Gibert dans le but de donner un coup de fouet aux siens. Force est de constater qu’il y est parvenu, contribuant amplement à la remontada des siens de par son animation. Il symbolise en ce sens l’impact des finisseurs franciliens, qui ont fait pencher la balance en fin de match. C’est notamment lui qui, en sauvant acrobatiquement une touche, lança l’action qui aboutit à l’essai de Gibert.

Le Racing 92 renverse l'UBB à Bollaert !



Le film du match \ud83d\udc49 https://t.co/Kmzv0weajj pic.twitter.com/Z3qcpCk0sX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 15, 2023

Maxime Lucu

Passé dès la 31e à l’ouverture après la sortie précoce de Zack Holmes, le demi de mêlée international a tenu la baraque du mieux qu’il a pu. Sa réussite face aux poteaux en fait foi, avec 23 points inscrits dans les tirs au but qui n’ont malheureusement pas suffi. Hargneux en diable, il s’est démultiplié en défense aux quatre coins du terrain. Sa prestation personnelle aurait mérité une bien meilleure issue collective.

Les Flops

Clément Maynadier

On parlera longtemps, du côté de Bordeaux, de cette tragique fin de match en terre nordiste. Une issue malheureuse que le talonneur international va malheureusement incarner, coupable de la petite faute qui permit au Racing de s’offrir une balle de match, après s’être fait un peu naïvement piéger par la défense du Racing

Madosh Tambwe

Mais où est passé l’homme qui affolait les compteurs en début de saison ? Certes peu – ou mal – servi, Tambwe a malgré tout disposé des munitions pour s’exprimer à Lens, qu’il n’a tout bonnement pas saisies. Dommage car avec le Tambwe du début de saison, on est persuadé que les Girondins auraient pu repartir avec un ou deux essais de plus au compteur, et un tout autre résultat à la fin.

Francis Saili

Arrivé en cours de saison en Ile de France, l’ancien Biarrot n’a pas encore réussi à trouver l’influence qui était la sienne sur la Côte basque. Incapable d’apporter aux siens de la fluidité en attaque, il s’est en outre malheureusement distingué par plusieurs erreurs défensives, l’une d’entre elles permettant à Nans Ducuing de prendre l’intervalle au départ de l’essai de Depoortere. Remplacé dès la 46e par Henry Chavancy pour ce qui avait tout l’air d’une petite sanction...