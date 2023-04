Après la rencontre, le trois-quarts centre du Racing 92 Henry Chavancy est longuement revenu sur les ressorts d’une victoire arrachée dans les derniers instants… et avec les tripes.

Comment analysez-vous cette victoire sur le gong ?

On s’en sort très bien. On avait mal entamé ce match, on reculait sur tous les impacts… A a mi-temps, on s’est dit qu’ il fallait réagir et c’est ce qu’on a fait. Ce match, ce fut finalement un duel très serré, très âpre. On est conscient que ce succès est un peu chanceux mais depuis le début de saison, la chance nous a souvent fui… Ce n’est pas anodin…

Que voulez-vous dire ?

On travaille très dur, à l’entraînement. On est cosncient de nos lacunes mais on a envie de faire mieux, semaine après semaine. Et au Racing, on ne lâche rien. On y croit toujours jusqu’au bout.

Qu’est-ce qui a fait la différence à Lens, au juste ?

L’instinct de survie. On savait tous que c’était un match capital en vue de la qualification. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais nous n’avons rien lâché.

En quoi l’entrée en jeu de Finn Russell a-t-elle été déterminante pour votre équipe ?

Je n’ai pas le recul nécessaire pour pouvoir répondre à votre question. Finn est quelqu’un de talentueux, quelqu’un qui fait bien jouer l’équipe mais comme le fait souvent Antoine (Gibert). Quand l’un est moins en forme, l’autre prend le relais. Ca va dans les deux sens.

Votre équipe a été pénalisée à six reprises en mêlée fermée. Comment avez-vous compensé cette défaillance ?

La mêlée est un secteur important mais il y en a d’autres. Nos avants ont su dominer ceux de Bordeaux dans d’autres domaines, notamment sur le dernier maul pénétrant qui valut si cher. Face au Stade français, c’est la mêlée qui nous avait fait gagner le match, ne l’oublions pas. Ce secteur de jeu est une éternelle remise en question.