Clermont s'apprête à tourner une grande page de son histoire avec le départ de plusieurs cadres (Damian Penaud, Arthur Iturria...) et l'arrivée de plusieurs internationaux de renommée. L'ASM doit également boucler ses derniers dossiers notamment chez les trois-quarts.

C'est acté

Clermont a vite officialisé ses dossiers les plus chauds. Désireux de se renforcer massivement devant, Christophe Urios a misé sur plusieurs joueurs rugueux. Le Puma Marcos Kremer, le Montpelliérain Mohamed Haouas ou l'Australien Folau Fainga'a ont tous été signés par le club auvergnat. Rob Simmons, l'expérimenté deuxième ligne Wallaby et le tonique numéro 8 Pita-Gus Sowakula débarqueronr également en Auvergne la saison prochaine. Chris Gabriel, la grande inconnue du recrutement clermontois, sera également à suivre. Enzo Sanga, dont la venue n'a pas encore été officialisée, rejoindra lui aussi Clermont.

Marcos Kremer sera Clermontois la saison prochaine. Icon Sport - Icon Sport

Dans le sens inverse, pas moins de sept joueurs quitteront les volcans à l'issue de la saison. Damian Penaud, l'ailier "star" de l'ASM rejoindra Bordeaux-Bègles et le capitaine Arthur Iturria partira à Bayonne, alors que Judicaël Cancoriet s'envolera du côté de La Rochelle. Trois départs de poids pour des joueurs majeurs du dernier Brennus auvergnat (2017). Adrien Pélissié, qui en a fini avec sa saison à cause d'une rupture des ligaments croisés, jouera à Brive la saison prochaine et Miles Amatosero mettra les voiles direction les Waratahs.

Au milieu de ces larges mouvements, Rabah Slimani (2024), Étienne Falgoux (2026), Cristian Ojovan (2025) et Alexandre Fischer (2025) ont tous prolongé leur contrat en Auvergne.

C'est dans les tuyaux

Le mercato de Clermont est loin d'être terminé. Christophe Urios attend encore des recrues en troisième ligne notamment, où le nom d'Esteban Abadie circule, et chez les trois-quarts. Les dirigeants auvergnats doivent remplacer Damian Penaud et veulent frapper fort sur le marché. L'ASM s'est d'ailleurs positionné sur le All Black Leicester Fainga'anuku et Josua Tuisova, qui ne voudrait plus aller au Racing 92.

Lee et Yato, en fin de contrat à Clermont, devraient prolonger leur bail à l'ASM. Les dirigeants sont également entrés en discussions avec Jauneau pour une prolongation. Abadie serait lui pisté pour renforcer le pack.https://t.co/3hqSIYrxNW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 26, 2023

Du côté des départs, Kevin Viallard devrait rejoindre Mont-de-Marsan en prêt la saison prochaine alors que Christophe Urios a dressé une liste de "six à sept joueurs" dont il souhaiterait se séparer ou ne pas conserver. À l'inverse, Fritz Lee et Peceli Yato devraient rapidement prolonger à Clermont. Baptiste Jauneau, le nouveau joyau de l'ASM, a lui rencontré les dirigeants auvergnats pour une extension de contrat.

C'est en attente

Certains dossiers clermontois sont encore au statu quo. Un temps annoncés sur le départ, puis vers une prolongation, les destins de Tomas Lavanini et Étienne Fourcade ne sont pas encore tranchés. Samuel Ezeala n'est pas plus avancé que ses deux partenaires. Le jeune centre espagnol est en fin de contrat.