À moins de trois mois de la fin de saison, le RC Toulon n'en a pas fini avec son recrutement. Avec deux arrivées officialisées jusqu'à présent, le club varois cherche toujours un gros poisson pour la saison prochaine.

C'est acté

Le Rugby club toulonnais est pour l'instant discret sur le marché des transferts. À ce jour, seuls Selevasio Tolofua (25 ans) et David Ribbans (27 ans/Angleterre) ont été officialisés par le club de la rade. Yannick Youyoutte (23 ans) s'est également engagé avec Toulon même si le club n'a pas encore annoncé l'arrivée du Toulousain.

Du côté des départs, Sergio Parisse a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison alors que Thomas Salles et Atila Septar prendront tous les deux la direction de Provence Rugby. Ihaia West Enfin, Anthony Étrillard et Emerick Setiano ont prolongé jusqu'en 2026.









— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) February 22, 2023

C'est dans les tuyaux

Mais le RCT entend bien accélérer son recrutement à quelques semaines de la fin du championnat. Le club varois s'est positionné sur le dossier Josua Tuisova et viserait également Melvyn Jaminet pour renforcer sa ligne d'arrières. L'ailier fidjien du LOU pourrait finalement tourner le dos au Racing 92, club avec lequel il a pourtant signé un précontrat, et rejoindre Pierre Mignoni qu'il a côtoyé à Toulon (2013-2015) et Lyon (2019-2022).

Soucieux de renforcer sa charnière, Toulon serait également à l'affût d'Enzo Hervé. L'ouvreur de Brive est sous contrat jusqu'en 2024 mais la potentielle relégation du CAB pourrait pousser Hervé à rejoindre le Var et Ihaia West à retourner à La Rochelle. Les noms Léo Berdeu et Demba Bamba, un temps évoqués à Toulon, se sont éloignés de la rade.

Des examens complémentaires devraient rapidement livrer la durée définitive de son indisponibilité mais en tout état de cause, Cheslin Kolbe ne devrait pas manquer plus d'un mois de compétition.



— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 26, 2023

C'est en attente

Toulon n'a que trois joueurs en fin de contrat en juin prochain. Mathieu Bastareaud, Maëlan Rabut et Raphaël Lakafia arrivent au terme de leur bail dans le Var. Les deux flankers et le centre ont été peu utilisés cette saison et à ce jour, l'avenir des trois Toulonnais n'est pas tranché.