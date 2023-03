L'ASM Clermont poursuit son recrutement massif devant avec la signature de Rob Simmons, 106 sélections avec l'Australie, et un jeune néo-zélandais totalement inconnu du grand public : Chris Gabriel. Passé par le rugby à XIII et la troisième division japonaise, un profil "à la Will Skelton" débarque en Auvergne.

Son nom est (presque) Personne. Lorsque le club de Clermont a annoncé sa nouvelle recrue Rob Simmons, ce lundi, les supporters auvergnats ont également découvert le nom de Chris Gabriel, deuxième ligne néo-zélandais de vingt-trois ans. Doté de mensurations gargantuesques (2,03m ; 128kgs), Chris Gabriel a déjà été comparé à un autre golgoth du Top 14 par Paul Jedrasiak, dans Ici Ici l'émission. "C'est un deuxième ligne avec le même profil que Will Skelton. Jono Gibbes l'avait ramené en novembre dernier et il a fait ses preuves. C'est bizarre de voir un joueur si imposant et très timide ! J'espère qu'on jouera ensemble et qu'on ira loin !". Mais le recrutement de Chris Gabriel est surtout un pari joué par les dirigeants de l'ASM.

"C'est un pari, mais il a confirmé son potentiel"

Face à la perte de Miles Amatosero, un autre géant du pack auvergnat, et la probable fin de carrière de Sébastien Vahaamahina, Clermont avait besoin d'un numéro 5 massif. Avec Chris Gabriel, les dirigeants clermontois veulent flairer la bonne pioche. Le Néo-Zélandais a déjà fait un stage à l'ASM en novembre pour rassurer le club auvergnat, comme le souligne Didier Retière. "Un agent nous l’a proposé au départ. On cherchait ce profil de joueur très costaud et il a confirmé les attentes qu’on avait de lui en termes d’attitude et de potentiel lors de son stage. C’est un pari. On a échangé avec Christophe par rapport à la vision de l’effectif et il nous a dit banco. Il est grand, massif, se déplace beaucoup et plaque très bien" .

Un début de carrière tortueux

Avant de poser ses valises place de Jaude, Chris Gabriel a connu une jeunesse et un début de carrière atypique. Le solide néo-zélandais a d'abord fait ses classes dans le rugby à XIII chez les Counties Manuaku, en Nouvelle-Zélande, sans réussir à percer et taper dans l'œil des recruteurs du Super Rugby. Après sa première expérience au pays des Maoris, Chris Gabriel s'est exilé en troisième division japonaise. Une expérience manquée mais qui lui a permis de se tester en Auvergne pour enfin plonger dans le grand bain du rugby professionnel.

"Il a un début de carrière atypique, il est parti jeune pour le Japon et il est passé sous les radars en quelque sorte. C'est une personne qui a envie de réussir et respectueuse des valeurs du club. Il y a un truc à faire avec lui. L’environnement lui a plu. On ne l’a pas recruté sur des vidéos ou un CV".

Une fin de saison à valider à... Issoire

Le géant néo-zélandais va débarquer en Auvergne dès la fin du mois de mars pour s'entraîner avec l'ASM... mais également finir la saison aux côtés de l'US Issoire, club de Fédérale 1 situé à trente kilomètres de Clermont. À vingt-trois ans, Gabriel n'est plus éligible aux Espoirs et va donc batailler avec l'USI pour progresser sur ses attitudes. "Il va surtout travailler son jeu au poste et affronter des joueurs très différents de ce qu'il a pu connaître avant. On travaille bien avec le club d'Issoire, ils avaient beaucoup de blessés en deuxième ligne donc c’est bien pour tout le monde" conclut Didier Retière qui, après avoir mené un recrutement d'internationaux, voudra gagner son pari avec l'ASM.