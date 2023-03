Fritz Lee et Peceli Yato, tous deux en fin de contrat à Clermont, devraient prolonger leur bail à l'ASM. Les dirigeants clermontois sont également entrés en discussions avec Baptiste Jauneau pour une prolongation du jeune demi de mêlée. Esteban Abadie serait lui pisté pour renforcer le pack.

L'actualité ne s'arrête pas à Clermont. Après avoir signé Rob Simmons et Chris Gabriel la semaine passée, l'ASM devrait sécuriser Fritz Lee et Peceli Yato. Le numéro 8 samoan avait déjà déclaré dans Rugbyrama son intention de rester en Auvergne après neuf saisons en jaune et bleu. Pour Yato, la situation a vite changé. En moins de deux mois, le Fidjien est passé du statut de blessé à cadre du pack auvergnat, avec notamment quatre essais en autant de rencontres.

Les signatures des deux troisième ligne devraient intervenir ces prochains jours alors que l'ASM a déjà officialisé les venues de Pita-Gus Sowakula, Marcos Kremer et Mohamed Haouas.

Esteban Abadie a joué vingt-et-un matchs cette saison avec Brive. Icon Sport - Icon Sport

La piste Abadie pour remplacer Iturria ?

Très active sur le marché des transferts, l'ASM ciblerait également Esteban Abadie en cas de descente de Brive. Le troisième ligne corrézien (25 ans) est l'un des meilleurs joueurs brivistes cette saison et son profil se rapproche grandement de celui d'Arthur Iturria, qui partira à Bayonne à l'issue de la saison.

Selon nos informations, Enzo Sanga, le demi de mêlée de Brive, sera Clermontois pour les deux prochaines saisons.https://t.co/FlqGoQZ2DF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 25, 2023

Clermont veut prolonger Jauneau

Du côté de la charnière, Enzo Sanga va s'engager avec l'ASM pour les deux prochaines saisons alors que le club auvergnat a débuté les discussions de prolongation concernant Baptiste Jauneau. En fin de contrat Espoir en juin 2024, Clermont n'entend pas reproduire le cas Damian Penaud en ne sécurisant pas son joyau assez tôt.

Le jeune demi de mêlée (19 ans) est la révélation clermontoise de la saison. Le Bleuet est notamment passé devant Kevin Viallard et bataille depuis plusieurs mois avec Sébastien Bézy pour la place de titulaire.