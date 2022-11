L'Aviron bayonnais frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le club basque a obtenu la signature d'Arthur Iturria. Le troisième ligne de 28 ans arrivera à l'issue de la saison. Natif de Bayonne, il s'est engagé jusqu'en 2027.

Pour rappel, Arthur Iturria, après avoir été formé à Morlàas (2004-2009), avait connu les équipes de jeunes de l'Aviron bayonnais (2009-2012). Il a ensuite pris la direction de l'ASM Clermont-Auvergne. Le troisième ligne (1,98m, 112kg) a disputé ses premières rencontres avec les professionnels le 22 août 2015 à La Rochelle (victoire 6-44). Il avait pris part à la fête en inscrivant même un essai.

Dès ses premières saisons en Auvergne il se montre indispensable dans l'effectif clermontois. Il participe grandement à la conquête du bouclier de Brennus 2017 et à la victoire en Challenge Cup en 2019, en étant d'ailleurs titulaire lors des deux finales.

Sa polyvalence deuxième-troisième ligne et sa grande activité sur le terrain et en touche lui valent même d'être appelé avec le XV de France, et ce après avoir joué dans les sélections moins de 18 et moins de 20 ans. sa première sélection aura lieu à Twickenham (défaite 19-16) en ouverture du Tournoi 2017. Il fera partie du groupe France lors du Mondial au Japon.