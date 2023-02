6 NATIONS 2023 - En conférence de presse, le sélectionneur national Fabien Galthié est longuement revenu sur cette rencontre, qu’il analyse ainsi.

Comment analysez-vous cette victoire face à l’Écosse ?

On est très heureux d’avoir emporté cette rencontre, quel que soit le contenu, quel que soit le scénario... On a choisi d’aller chercher le bonus offensif et de leur enlever leur point de bonus défensif. C’est bien.

Comment pouvez-vous qualifier le carton rouge de Mohamed Haouas ?

Ca le sort du match et ça nous fait passer à quatorze… Le geste ? C’est une position défensive très dure à tenir. Vous défendez votre ligne d’en-but et vous devez donc dominer la collision. C’est ce qu’il a fait mais le demi de mêlée adverse s’est baissé sur l’action. A ce moment-là, Momo n’avait ni l’espace ni le temps pour modifier sa position. Il l’a payé cher.

La sortie de Gregory Alldritt était-elle prévue ? C’était pour le faire souffler ?

On n’a pas sorti Greg pour le faire souffler mais pour faire entrer un pilier droit (Sipili Falatea). C’est très dur pour Greg. Jusque-là, il était vraiment dans son match, il était super bien et c’était très frustrant pour lui. Mais la décision a été correcte, il y a victoire et bonus offensif.

Mohamed Haouas a t-il perdu des points en vue de la Coupe du monde ?

C’est un fait de jeu, une sanction qu’on ne conteste pas. Je n’ai qu’une envie, c’est l’encourager, le protéger et l’aider. Il fait partie de l’équipe, de cette équipe de France qui menait 19-0 face à l’Ecosse et a remporté le match avec un bonus offensif.

Vous définissez souvent votre épine dorsale comme un "cerveau". Comment l’avez-vous trouvé, face à l’Ecosse.

Le cerveau a eu beaucoup de maux de tête sur ce match : il a fallu à nos meneurs de jeu s’adapter aux circonstances pendant quatre-vingt minutes. On a eu des phases difficicles sur les temps forts écossais et on n’a pas toujours été récompensé sur tous nos temps forts. Si Ethan Dumorthier plonge, il y a essai par exemple… Mais face à notre épine dorsale, c’était la meilleure équipe écossaise de tous les temps : ils ont récupéré les frères Gray, Russell est en feu ; ils sont très forts dans le combat d’avants et ont un bel équilibre au centre du terrain. Il a donc fallu à notre épine dorsale être en pleine forme, pour gérer ça.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles d’Anthony Jelonch, sorti blessé face à l’Ecosse ?

Les nouvelles d’Anthony ne sont pas bonnes et c’est la raison pour laquelle notre joie est modérée. Le premier diagnostic donne en effet une rupture du ligament croisé antérieur. C’est quasiment six mois d’absence, généralement. Notre copain Anthony arrête donc sa compétition aujourd’hui.