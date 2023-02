Auteur d'un essai et d'une prestation solide dans son ensemble, l'arrière Thomas Ramos s'est dit satisfait du comportement du XV de France, capable d'aller chercher un bonus offensif à la dernière contre l'Ecosse. Une victoire qui lui permet de rester dans la course à la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations, avant le déplacement à Twickenham dans moins de deux semaines.

Avez-vous eu peur de perdre ce match ?

Pas vraiment, puisque nous étions dans leurs vingt-deux mètres dans les dix dernières minutes. C'était un match un peu particulier, avec deux cartons rouges en moins de quinze minutes. Forcément, quand on joue à quatorze contre quatorze, il y a plus d'espaces. Mais nous avons mené au score toute la rencontre, et je ne crois pas que nous ayons tremblé.

Les Ecossais ont été très entreprenants, notamment en deuxième mi-temps...

Oui, mais l'Ecosse fait aujourd'hui partie des grandes nations du rugby. Cette équipe est allée gagner en Angleterre, a mis plus de trente-cinq points au pays de Galles. Au niveau des individualités, elle s'appuie sur quelques gros joueurs. Je sais que nous l'avons emporté face à une très belle équipe d'Ecosse. Nous avons marqué quatre essais, pris le bonus. Certes, nous avons encaissé vingt points mais cela reste une très belle victoire.

\ud83d\udd34 Expulsé face à l'Écosse ce dimanche, Mohamed Haouas a battu un triste record. Jamais avant lui, un joueur de l’équipe de France n’avait été expulsé à deux reprises dans le circuit international. #FRAECO #XVdeFrance



Pour en savoir plus > https://t.co/hrkMCygbF2 pic.twitter.com/3XIQdp6gMG — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Le carton rouge de Mohamed Haouas vous a-t-il déstabilisé dans votre organisation ?

A chaud, c'est dur à dire. Mais l'Ecosse a pris le premier carton rouge et, avec huit avants, nous aurions peut-être pu plus dominer devant. Nous avons choisi de sortir un troisième ligne (Grégory Alldritt, NDLR) et c'était plus dur de mettre en place quelques lancements qu'on avait préparés et qui auraient pu être bénéfiques. Mais cela reste des faits de match et on ne va pas incriminer les mecs à qui cela arrive. Je trouve que nous nous sommes bien adaptés et nous n'avons pas lâché. Gaël (Fickou) a alterné entre les mêlées et la ligne d'attaque.

Quel regard portez-vous sur votre prestation personnelle ?

Cela fait du bien de faire une bonne performance par rapport aux deux premiers matchs qui étaient plutôt mitigés. La semaine de repos a fait du bien pour couper et penser à autre chose. J'ai eu une discussion avec le sélectionneur, qui m'a dit qu'il me renouvelait sa confiance, ce qui m'a permis de rapidement basculer. Il faut à chaque fois repartir de l'avant. Il reste deux rendez-vous dans ce Tournoi, en Angleterre et contre le Pays de Galles, et il faut rééditer ce genre de prestations pour continuer à être présent pour l'équipe.

Thomas Ramos à la fin du match France-Écosse Icon Sport - Icon Sport

Que vous inspire ce déplacement en Angleterre ?

Ce sera un gros match. Les Anglais sont dans un renouveau et les déplacements à Twickenham sont toujours durs. On a hâte d'y être, même si on va profiter de cette victoire pour bien préparer la suite et espérer gagner en Angleterre.

Dans les dernières minutes, vous avez choisi d'aller chercher le bonus offensif. Comment cela s'est-il décidé ?

Nous en avions parlé avant le match et savions que ce scénario pouvait arriver. Nous avons très bien répondu puisque nous avions fait ce que nous nous étions dit. L'équipe a su aller chercher cet essai.