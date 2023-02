6 NATIONS 2023 - Le pilier français Mohamed Haouas a écopé d’un carton rouge, dimanche face à l’Écosse. Il comparaîtra ce mercredi en commission de discipline. Très précis dans ses propos à ce sujet dans l’après-match, le sélectionneur Fabien Galthié avait déjà préparé la ligne de défense : l’accident de jeu.

Il n’avait pas fallu attendre bien longtemps, ce dimanche, pour connaître la position réconfortante de Fabien Galthié sur le carton rouge attribué à son pilier Mohamed Haouas. Comme une main tendue à celui qui devenait alors le premier joueur de l’histoire du XV de France à être expulsé de deux rencontres (après mars 2020, déjà contre l’Écosse).

"Ce carton rouge, on ne le conteste pas. Pour le moment, ça s’arrête là. Je n’ai qu’une envie : l’encourager, le protéger et l’aider. Il fait partie de l’équipe." Un peu avant, Galthié avait également avancé des arguments, comme autant de circonstances venant atténuer le geste et la responsabilité de son joueur. "C’est une position défensive très dure à tenir. Vous défendez votre ligne d’en-but et vous devez donc dominer la collision. C’est ce qu’il a fait mais le demi de mêlée adverse s’est baissé sur l’action. A ce moment-là, Momo n’avait ni l’espace ni le temps pour modifier sa position. Il l’a payé cher."

Dans son discours, Galthié répondait en fait (déjà) à des points précis du règlement de World Rugby et des observables de la commission de discipline. Ce lundi, on apprenait que Haouas était bel et bien cité à comparaître pour "acte de jeu déloyal". Ce qui contredit a priori la version avancée par le sélectionneur. Dans son règlement, World Rugby précise à ce sujet : "Si l’action est un accident, il n’y a pas de jeu déloyal." Dans le cas d’Haouas, effectivement cité pour jeu déloyal, le commissaire à la citation n’a donc pas retenu la version de l’accident de jeu plaidée par Fabien Galthié. Il est allé dans le sens de l’arbitre, M. Amashukeli. L’affaire se jouera désormais devant la commission de discipline, ce mercredi. Avec trois options possibles, pouvant conduire à tous les scénarios : de l’annulation du carton rouge à la lourde sanction.

Vers une bataille des images

Pour éviter une lourde sanction au joueur par ailleurs récidiviste, le conseil juridique de la FFR verra ainsi deux options s’ouvrir à lui.

Tout d’abord, persévérer dans la version de l’accident de jeu, défini dans le règlement comme suit : "Le joueur ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il y avait un risque de jeu déloyal." Ce qu’il faudra valider en décortiquant l’action image par image, pour prouver que le mouvement défensif de Mohamed Haouas était déclenché avant que le demi de mêlée écossais Ben White se baisse et que, effectivement, le Montpelliérain "ne pouvait pas savoir qu’il y avait un risque".

Si la démarche aboutissait, les notions de responsabilité et d’intentionnalité seraient alors retoquées. La qualification de jeu déloyal pourrait être purement et simplement retirée. "Le cas est clos et le joueur libre de jouer" précise World Rugby.

Dans l’autre cas, les avocats qui accompagneront Mohamed Haouas devant la commission de discipline pourraient plaider l’irresponsabilité, définie comme suit : "Le joueur savait (ou aurait dû savoir) qu’il risquait de commettre un acte de Jeu déloyal en agissant comme il l’a fait." Ce qui permettrait une sanction intermédiaire, par rapport à un verdict pour un jeu déloyal intentionnel et délibéré.

Cette troisième option, celle où les arguments de la défense ne sont pas entendus, l’acte de jeu déloyal sera qualifié d’intentionnel/délibéré. Ce serait le scénario le plus défavorable au joueur français. "Le joueur a décidé de ce qu’il allait faire et a donc pensé à le faire. Un Jeu déloyal intentionnel/délibéré est considéré comme plus grave qu’un jeu déloyal irresponsable." Et Haouas, récidiviste après son carton rouge reçu en mars 2020 à Murrayfield, déjà face à l’Ecosse, se verrait alors infliger une lourde sanction.