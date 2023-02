6 NATIONS 2023 - Après la rencontre, le capitaine tricolore Antoine Dupont est revenu sur l'expulsion de Mohamed Haouas et regrettait que lui et ses coéquipiers aient pu laisser une trop grande marge de manœuvre au meneur de jeu écossais.

Les Français ont battu le XV du Chardon (32-21) avec le bonus offensif. Une rencontre où Mohamed Haouas a été exclu tôt dans le match et Anthony Jelonch a dû laisser ses coéquipiers, touché au genou.

"C'est un coup dur de prendre un rouge aussi tôt dans le match, a expliqué le capitaine Antoine Dupont à la fin de la rencontre. Ça nous met à 14 contre 14 (après le carton rouge de Grant Gilchrist à la 7ème, N.D.L.R.). Ça peut être un coup dur pour l'équipe mais on était bien rentrés dans le match, on était sûrs de nos forces, et on ne s'est pas affolés même s'il a fallu s'adapter. Ça demande plus d'efforts, de tactique, de stratégie. On a eu quelques passages à vide face à une équipe très performante en face avec des menaces partout sur le terrain."

"Notre public a répondu présent"

"Ils ont su trouver de la vitesse dans leurs rucks, on a trop laissé jouer Russell, a regretté le numéro 9 de l'équipe de France. On a eu beaucoup de sorties de camp à gérer, et même si tout n'a pas été parfait, nous avons quand même été performants sur la globalité du match. Et ça nous a permis de garder le score jusqu'à la fin. Finalement, il y a beaucoup de joie de gagner avec le bonus offensif devant notre public qui a répondu présent. Il faut donc profiter de ces moments car ça fait plaisir de retrouver la victoire."