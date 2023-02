6 NATIONS 2023 - Expulsé dès la 12e minute de la rencontre entre la France et l'Écosse ce dimanche, le pilier des Bleus Mohamed Haouas pourrait être suspendu plusieurs semaines par la commission de discipline. Coupable d'un coup de tête sur le demi de mêlée écossais Ben White, il risque même très gros.

C'est le scénario que tout le monde craignait. De nouveau titulaire avec le XV de France avec la suspension de Uini Atonio, Mohamed Haouas retrouvait l'Écosse ce dimanche, au Stade de France. Un contexte qui n'était pas sans rappeler le match du Tournoi des 6 Nations 2020 entre Français et Écossais, où le pilier montpelliérain avait été expulsé suite à un coup de poing asséné à Jamie Ritchie. Et dimanche, les craintes de récidive furent vite confirmées. Au bout de seulement douze petites minutes de jeu, Haouas perdait son sang-froid et s'emportait derrière un maul en percutant le demi de mêlée Ben White tête contre tête. Un geste qui lui valait un carton rouge, puisque M. Amashukeli, l'arbitre du match, considérait qu'il s'agissait d'un "choc tête contre tête avec de la vitesse".

Jeu déloyal ou jeu dangereux

\ud83d\udd34 Expulsé face à l'Écosse ce dimanche, Mohamed Haouas a battu un triste record. Jamais avant lui, un joueur de l’équipe de France n’avait été expulsé à deux reprises dans le circuit international. #FRAECO #XVdeFrance



Pour en savoir plus > https://t.co/hrkMCygbF2 pic.twitter.com/3XIQdp6gMG — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Outre la gêne occasionnée sur le moment, puisque les Bleus ont évolué à quatorze pendant près de 70 minutes, et le fait qu'Haouas devient le premier international Français expulsé deux fois en match international dans l'histoire, la question de la suspension du pilier se pose. Combien de semaines va-t-il être éloigné des terrains ? Pour répondre à cette question, il faut faire un zoom sur le règlement disciplinaire de World Rugby. Au vu de la situation de jeu, le geste pourrait être qualifié de jeu déloyal. Et selon le point de règlement spécifique, "frapper avec la tête" peut conduire à trois sanctions, selon la gravité des faits, qui sera déterminée par les membres de la commission de discipline :

- Pour le degré faible, une suspension de six semaines/matchs est requise

- Pour le degré moyen, une suspension de dix semaines/matchs est requise

- Pour le degré supérieur, une suspension pouvant aller de seize à cent-quatre semaines/matchs est requise

En sachant que "tout acte de jeu déloyal qui débouche sur un contact avec la tête et/ou le cou donnera lieu au minimum à une sanction avec un point d’entrée de degré moyen", Haouas pourrait risquer au minimum dix semaines de suspension.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\udff4?????? Mohamed Haouas est exclu à son tour. ? Il plonge sur le numéro 9 écossais Ben White et le percute en tête contre tête. Les deux équipes évoluent désormais à 14.



Suivez la rencontre ici > https://t.co/OGt1GwS2Lz #FRAECO #XVdeFrance — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Haouas risque gros

Mais il est aussi possible que la commission de discipline considère que le pilier ne soit "que" responsable d'un "jeu dangereux dans le cadre d’un ruck ou d’un maul". Sur ce point de règlement, il est spécifié qu"un joueur ne doit pas entrer en contact avec un adversaire au-dessus de la ligne des épaules." Pour ce type d'infractions, trois sanctions sont aussi possibles selon la gravité des faits :

- Pour le degré faible, une suspension de deux semaines/matchs est requise

- Pour le degré moyen, une suspension de quatre semaines/matchs est requise

- Pour le degré supérieur, une suspension pouvant aller de huit à cinquante-deux semaines/matchs est requise

Il faut aussi souligner que Mohamed Haouas a déjà un casier disciplinaire, ce qui devrait l'empêcher de bénéficier de circonstances atténuantes et donc de voir sa sanction être baisée. Après la suspension d'Atonio, voilà qu'un autre pilier droit français doit passer devant la commission de discipline. Fabien Galthié va maintenant devoir retrouver un joueur à aligner avec le numéro 3 face à l'Angleterre...