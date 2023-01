Ce vendredi matin, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a validé la démission de Bernard Laporte, survenu plus tôt dans la matinée. La ministre souhaiterait une démission du comité directeur dans son intégralité et par conséquent de nouvelles élections pour la présidence de la Fédération, dans six semaines.

Présente en début de matinée ce vendredi au comité directeur de la Fédération française de rugby, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a accepté la demande de démission présentée par Bernard Laporte un peu plus tôt dans la matinée. L'ancien sélectionneur est donc officiellement exclu de ses fonctions de président de la FFR. Une démission de l'ensemble du comité directeur ? De plus, Amélie Oudéa-Castera, qui a quitté depuis la réunion, souhaiterait que l'intégralité du comité directeur démissionne et que de nouvelles élections aient lieu dans six semaines. Pour autant, la décision finale ne lui appartient pas. La réunion du comité directeur est encore en cours. La ministre Oudea Castera vient de confirmer la démission de Laporte et reste favorable à cette voie: démission du comité directeur dans son intégralité et nouvelles élections dans 6 semaines. Réponse du com dir dans la matinée ou ce week-end @RugbyramaFR @midi_olympique — duzan marc (@MarcoDuzan) January 27, 2023 Aux alentours de 9h20 ce matin et selon les informations de Midi Olympique, Bernard Laporte a présenté sa démission suite au "non" (à 51,06%) à la désignation de Patrick Buisson lors de la consultation des clubs. Une consultation, demandée par la ministre des Sports elle-même, dont cette dernière saluait la "très forte participation des clubs amateurs" le jeudi 26 janvier.