La décision vient de tomber : la désignation de Patrick Buisson par Bernard Laporte en tant que président délégué a été rejetée lors du référendum. Les clubs ont voté "non" à 51,06%. Avec ce "non", Bernard Laporte et son clan se voient plus que fragilisés. Deux options sont désormais possibles pour la suite.

C’est un revers clair que subissent là Bernard Laporte et son clan. Avec ce "non" choisi par les clubs amateurs à 51,06%, le poste de président délégué de Patrick Buisson est donc désapprouvé par les clubs, avec un score extrêmement serré. À la clôture du vote ce jeudi 26 janvier à midi, le taux de participation était le suivant : 90,46%. Depuis le CNR de Marcoussis, le Comité directeur a officialisé à la mi-journée le rejet des clubs amateurs à voir Patrick Buisson président délégué. Un nouveau comité directeur vendredi 27 janvier Comme l'indique le communiqué officiel, "après dépouillement des votes par le prestataire technique et le contrôle par deux huissiers, le résultat définitif du vote validé par le comité d’Ethique et de Déontologie du rugby français est le suivant : pour à 48,94% et contre : 51,06%." Par son communiqué, la fédération ajoute également qu'"un comité directeur se tiendra ce vendredi 27 janvier en présence de la ministre des Sports pour statuer sur les suites à donner au résultat de cette consultation." Dès lors, deux possibilités existent pour la suite de la dirigeance de la Fédération française de rugby. Dans un premier cas, Bernard Laporte pourrait désigner une nouvelle personne de son camp (autre que Patrick Buisson évidemment) ce qui entraînerait un nouveau référendum et un processus identique. Dans un second cas, des élections pourraient alors être organisées sous six semaines si le camp Laporte décidait de ne pas poursuivre le combat.