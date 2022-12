Clermont veut se révolter sur le marché du transferts. Mohamed Haouas (15 sélections) serait en effet la cible numéro une de l'ASM pour renforcer le pack auvergnat. Alors que le puissant Pita Gus Sowakula et le Wallaby Folau Fainga'a devraient s'engager à Clermont la saison prochaine, le pilier droit héraultais pourrait également suivre le chemin du Néo-Zélandais et de l'Australien. Mais le transfert du pilier international vers les volcans ne sera possible qu'avec le paiement d'une indemnité financière, Haouas étant sous contrat avec le MHR jusqu'en 2024.

Le recrutement du Montpelliérain serait un gros coup pour l'ASM, qui va également prolonger le contrat de Rabah Slimani d'une saison supplémentaire, lui qui est actuellement blessé au biceps. Davit Kubriashvili, joueur additionnel cette saison au poste de pilier droit, ne devrait donc pas être conservé, tout comme Adrien Pélissié et Étienne Fourcade, au club depuis l'été 2020.

Une période de tempête(s) à évacuer

Alors que les dirigeants clermontois devaient officiellement annoncer le recrutement pour la saison prochaine cette semaine, l'affaire Lapandry a logiquement fait voler les plans auvergnats en éclat. Avant cet épisode dont l'ASM se serait bien passé, le club auvergnat avait également appris le départ de son capitaine, Arthur Iturria, pour l'Aviron bayonnais. Une opération qu'a eu du mal à digérer Didier Retière, critiquant l'annonce publique du retour d'Iturria sur ses terres par le club basque.

Sportivement, les Jaunards se sont tout de même rassurés après leur victoire sur... Montpellier. Avant d'affronter une solide équipe des Stormers, en ouverture de la Champions Cup, Clermont envoie un signal positif sur le marché des transferts, qui n'est pas de trop dans cette période trouble.

Par Clément LABONNE