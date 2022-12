Lapandry attaque l'ASM, Gatland de retour... Les cinq infos de ce lundi

Alexandre Lapandry a annoncé ce lundi la fin de sa carrière sportive sur son compte Instagram. L'ancien international français (13 sélections) a déposé quatre plaintes la semaine dernière contre l’ASM Clermont Auvergne, notamment pour "mise en danger de la vie d’autrui." Le club auvergnat a d’ores et déjà communiqué sur cette affaire.

C’est une affaire dont l’ASM se serait bien passé en cette semaine européenne. Selon nos confrères de l’Équipe, quatre plaintes ont été déposées contre X le 30 novembre dernier devant le procureur de la République de Clermont-Ferrand par les avocats d’Alexandre Lapandry. Elles ont été déposées pour "faits de violences psychologiques et de harcèlement" ; "mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires" ; "faux et usage de faux" et "violation de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultats".

C'est un gros coup que vient de réussir le Stade français. Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique il y a quelques semaines, Joe Marchant (26 ans) portera les couleurs parisiennes la saison prochaine. Le club de la capitale a officialisé la signature de l'international anglais aux 13 sélections ce lundi après-midi sur ses réseaux sociaux.

Quelques jours après avoir loupé le coche sur le dossier Baptiste Couilloud (qui va prolonger à Lyon), le Stade français a rassuré ses supporters ce lundi. Sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale a officialisé la venue de Joe Marchant. L'international anglais de 26 ans aux 13 sélections évoluera donc la saison prochaine sous les couleurs parisiennes.

Angleterre - Joe MarchantIcon Sport

Warren Gatland a été nommé sélectionneur du pays de Galles. La fédération galloise a annoncé l'information ce mardi dans un communiqué, précisant que Gatland sera en poste jusqu'au Mondial 2023, avec la possibilité de prolonger jusqu'en 2027.

C'est l'information de la journée au pays de Galles. Warren Gatland succède à Wayne Pivac au poste de sélectionneur du XV du Poireau. La fédération galloise a annoncé la nouvelle via un communiqué ce mardi matin. "Gatland prendra en charge le pays de Galles pour les Guinness Six Nations 2023 et la Coupe du monde de rugby 2023 en France, avec la possibilité de passer par le prochain cycle de Coupe du monde jusqu'en Australie 2027 inclus. L'entraîneur le plus titré et le plus ancien du Pays de Galles est de retour pour succéder à son compatriote néo-zélandais Pivac, qui a accepté de se séparer de la WRU après que l'examen officiel de la série des nations d'automne 2022 ait été achevé et approuvé par le conseil d'administration de la WRU" précise la fédération.

Luke Cowan-Dickie sera un joueur de Montpellier la saison prochaine. Exeter a officialisé l'information ce lundi via un communiqué. Après douze ans passées chez les Chiefs, le talonneur international anglais (41 sélections) rejoindra donc l'Hérault dès la saison prochaine.

Luke Cowan-Dickie sera bien un joueur de Montpellieer la saison prochaine, annonce le club d'Exeter. Dans son édition du 28 novembre 2022, Midi Olympique avait déjà révélé la venue du talonneur anglais au MHR la saison prochaine. La rumeur est maintenant officialisée et les Cistes pourront compter sur un Lion britannique dans leur effectif. Pour rappel, le club de Mohed Altrad a déjà réussi à enrôler Sam Simmonds, après le départ de Zach Mercer.

Premiership - Luke Cowan-Dickie (Exeter)Icon Sport

L'Aviron bayonnais a perdu son artilleur, Gaëtan Germain, il y a une semaine sur la pelouse de Montpellier. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'arrière basque en a fini avec sa saison. Pour pallier cette perte, Bayonne devrait prochainement enregistrer l'arrivée en qualité de joker médical de l'international australien, Luke Morahan (32 ans).

Bayonne a trouvé son joker médical à l'arrière. Une semaine après la grave blessure de Gaëtan Germain sur la pelouse de Montpellier, le temps pressait pour l'Aviron dans sa recherche de potentiel numéro quinze. Selon les informations de Midi Olympique, le club basque a trouvé son bonheur en la personne de Luke Morahan (32 ans ; 3 sélections).