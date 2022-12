Lesgourgues se blesse dans un accident de scooter, Nkosi porté disparu... Les cinq infos du week-end

Selon les informations de Sud-Ouest, Yann Lesgourgues s'est blessé suite à un accident de scooter dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours du stade Chaban-Delmas. Emmené au CHU Pellegrin par les sapeurs-pompiers, le demi de mêlée des Bordelais souffre notamment d'une fracture de la mâchoire.

Alors que la saison d'United Rugby Championship bat son plein, une nouvelle inquiétante est survenue ces derniers jours. S'busiso Nkosi, l'ailier de la franchise sud-africaine des Vodacom Bulls, a disparu depuis désormais plus de trois semaines. Une situation plus que préoccupante, qui a poussé l'entourage du joueur et le club à se rapprocher de la police de Pretoria.

Vingt-quatre heures après le succès de Clermont sur Montpellier, il y a du nouveau dans le dossier Damian Penaud. Selon les informations de Midi Olympique, l'ailier clermontois a rencontré Ronan O'Gara et Yannick Bru, futur entraîneur de l'UBB la saison prochaine.

Le Castres olympique pourrait être tenté de relancer son entraîneur de la défense Rory Kockott au poste de numéro 9, ceci afin de pallier les absences longue durée de Jérémy Fernandez (opéré d’un genou) et de Santiago Arata (plancher orbitaire).

TOP 14 - Le Racing 92 s'impose (14-31) face à Toulon en faisant preuve d'une parfaite maîtrise des éléments. Plus consistants sur leurs offensives, les Franciliens, pourtant remaniés, ont dicté leur rythme avec une domination dans l'orientation offensive. Les visiteurs s'installent sur le podium du championnat tandis que les Varois cèdent du terrain sur le peloton des qualifiables.