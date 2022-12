C'est l'information de la journée au pays de Galles. Warren Gatland succède à Wayne Pivac au poste de sélectionneur du XV du Poireau. La fédération galloise a annoncé la nouvelle via un communiqué ce mardi matin. "Gatland prendra en charge le pays de Galles pour les Guinness Six Nations 2023 et la Coupe du monde de rugby 2023 en France, avec la possibilité de passer par le prochain cycle de Coupe du monde jusqu'en Australie 2027 inclus. L'entraîneur le plus titré et le plus ancien du Pays de Galles est de retour pour succéder à son compatriote néo-zélandais Pivac, qui a accepté de se séparer de la WRU après que l'examen officiel de la série des nations d'automne 2022 ait été achevé et approuvé par le conseil d'administration de la WRU" précise la fédération.

Sélectionneur du pays de Galles de 2007 à 2019, Warren Gatland a fait rayonné le XV du Poireau en remportant quatre Tournois des Six Nations (2008, 2012, 2013, 2019) dont trois grands chelems. En Coupe du monde, Gatland a aamené ses hommes en demi-finales à deux reprises (2011 et 2019). Après avoir pris en main les Lions britanniques (2013-2021) et les Waikato Chiefs (depuis 2020), Warren Gatland fixe déjà les objectifs du XV du Poireau pour l'année à venir. "J'ai vraiment hâte de retourner entraîner le pays de Galles. C'est une opportunité de réaliser quelque chose avec un groupe de joueurs talentueux dans un pays si passionné par le rugby. Un pays qui nous a si bien accueillis, ma famille et moi, quand nous sommes arrivés il y a quinze ans, et tout le temps que nous y étions. Notre priorité immédiate est évidemment le Tournoi des Six Nations 2023 et la Coupe du monde de rugby l'année prochaine".

Wayne Pivac, sélectionneur du pays de GallesIcon Sport

Pivac "extrêmement triste"

Avec seulement deux victoires sur ses dix dernières rencontres, et une cinquième place au Tournoi des Six Nations, le pays de Galles a vécu une année 2022 cataclysmique en termes de résultats, s'nclinant notamment face à l'Italie et la Géorgie. Wayne Pivac, sélectionneur du XV du Poireau depuis 2019 n'a pu tenir son poste. "Je suis évidemment extrêmement triste. Malheureusement, les résultats ou les performances de cette année n'ont pas tous été à la hauteur de nos espérances. En tant que groupe, nous en prenons tous la responsabilité, mais moi en particulier en tant qu'entraîneur. Je tiens à remercier les joueurs, les entraîneurs, la direction et la WRU pour leur engagement, leur soutien et leur travail acharné pendant mon mandat de sélectionneur et à tous les habitants du pays de Galles pour m'avoir fait sentir chez moi ici au cours des huit dernières années" explique le Néo-Zélandais.