Nouvel épisode du XV des producteurs avec Adrien Bau, demi de mêlée de Soyaux-Angoulême

Dans ce nouvel épisode du XV des producteurs, Adrien Bau, demi de mêlée de Soyaux-Angoulême, embarque Christian Califano à Touvre à la Maison Bellet. Yann Bellet, président directeur général de la société, nous racontre l'histoire de cette pisiculture spécialisée dans la truite.

C'est du côté de Touvre, en Charente, non loin d'Angoulême, qu'Adrien Bau et Christian Califano se retrouvent en bord de rivière. C'est au bord de celle-ci que la Maison Bellet a fondé sa pisiculture dans les années 1970. Spécialisé dans l'élevage de truites, la société est une histoire de famille entre le père de Yann Bellet, le président directeur général actuel, lui-même donc et son fils dans le futur. De l'oeuf embryonné à la commercialisation, les pisiculteurs s'occupent de tout.

On retrouve aussi Pauline Dionnet, adhérente Intermarché Angoulême, qui se procure ses truites fraîches à la Maison Bellet. Une proximité avec le producteur qu'elle apprécie tout particulièrement. Le demi de mêlée et l'ancien international suivent donc tout le processus d'acheminement de la rivière à l'assiette.