La compo des Bleus face aux Boks, Tedder aurait choisi le Racing 92 : les 5 infos de ce jeudi

Pour le choc de samedi soir face aux champions du monde en titre, Fabien Galthié et son staff sont restés dans la continuité : les Bleus aligneront le même XV de départ que la semaine dernière. Longtemps incertain suite à la naissance de son fils, Jonathan Danty débutera la rencontre avec le numéro 12 dans le dos, aux côtés de Romain Ntamack et Gaël Fickou. Auteur de 20 points samedi dernier contre les Wallabies, Thomas Ramos occupera une nouvelle fois le poste de 15, et formera le trident arrière avec Yoram Moefana et l'inévitable Damian Penaud.

La composition des Bleus : 15 . Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.), 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Chalureau, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Jalibert.

Selon nos informations, Tristan Tedder, l'actuel numéro 10 de l'Usap, aurait choisi de rejoindre le Racing 92 l'été prochain. Egalement en contacts avancés avec le Stade français, l'ouvreur de 26 ans aurait opté pour le voisin francilien. Le Sud-Africain, un des meilleurs 10 de ce début de saison, avec 3 essais et 86 points à son actif, a annoncé son départ en interne.

Arrivé dans l'Hérault en 2020 en provenance des Saracens, Titi Lamositele a prolongé avec les champions de France pour deux saisons supplémentaires. International américain (27 ans, 36 sélections), le pilier pouvant évoluer à droite et à gauche a disputé 61 rencontres sous les couleurs montpelliéraines.

La sanction est tombée pour Arthur Iturria et Tom Ecochard ! Le capitaine clermontois, qui a reçu un carton rouge le week-end dernier suite à une charge à l'épaule contre Castres, sera suspendu trois semaines et ne pourra donc pas participer aux rencontres contre le Racing 92, Montpellier et Brive. Même sanction pour Tom Ecochard, qui lui avait écopé d'un carton jaune pour plaquage dangereux. L'ailier perpignanais manquera les matchs face à Bordeaux, Toulouse et Montpellier.

Alors que le maintien au poste de Christophe Urios est en réflexion du côté de Laurent Marti, le nom de Yannick Bru revient pour lui succéder, plusieurs joueurs actuels de l’équipe seraient tentés par un départ au regard du climat en interne. Côté renfort, peu ou pas d’annonce pour le moment si ce n’est pour cette saison. Le troisième ligne centre des London Wasps, Tom Willis est attendu ce dimanche pour s’engager jusqu’à la fin de la saison, tandis que son frère Jack doit lui s’engager au Stade toulousain.