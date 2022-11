Leurs sanctions étaient attendues, elles sont finalement similaires. Les actions d'Arthur Iturria et Tom Ecochard ont été tranchées par la commission de discipline de la LNR. Le Clermontois et le Perpignanais ont ainsi récolté trois semaines de suspension chacun et seront absents des terrains jusqu'au 4 décembre 2022 pour Iturria, et le 10 pour Ecochard, sauf si un appel est déposé par les clubs.