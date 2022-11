On connaît les 23 joueurs retenus pour prendre part au match de l'année avec la tunique tricolore ! Sur la pelouse du Vélodrome de Marseille, les Bleus vont défier les Springboks avec une formation inchangée par rapport à celle qui s'est imposée face à l'Australie samedi dernier. Devant, la confiance est encore une fois donnée au trio Baille-Marchand-Atonio. Le pilier gauche toulousain a rassuré sur son état de forme face aux Wallabies et portera encore une fois le numéro un contre les Boks.

Derrière, le duo formé par Cameron Woki et Thibaud Flament est reconduit. Les deux hommes auront fort à faire face à ces Sud-Africains réputés pour leur puissance et leur férocité. La petite surprise de ce groupe est l'arrivée de Bastien Chalureau sur le banc des remplaçants. Le Montpelliérain devrait fêter sa première sélection face aux champions du monde en titre, tout comme Reda Wrdi. Le pilier rochelais est de retour de suspension et portera le numéro dix-sept.

Pour terminer sur le huit de devant, la troisième ligne est elle aussi inchangée. Anthony Jelonch, Grégory Alldritt et Charles Ollivon sont tous titulaires.

Derrière, la charnière magique est bien évidemment alignée. Antoine Dupont et Romain Ntamack mèneront le jeu français ce samedi soir. Pour le triangle arrière, ce seront Damian Penaud, Thomas Ramos et Yoram Moefana qui s'occuperont de couvrir le second rideau. Au centre, Jonathan Danty sera bien titulaire. Devenu papa dans la nuit de mardi à mercredi, le Rochelais ne s'est pas entraîné en ce début de semaine mais tiendra bien sa place.

La composition des Bleus : 15 . Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.), 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Chalureau, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Jalibert.