C'est une surprise dans le dossier Tristan Tedder ! Courtisé depuis plusieurs semaines par le Castres olympique et le Stade français, l'ouvreur de l'Usap prendrait finalement la direction du Racing 92, selon les informations de Midi Olympique. Un retournement de situation tant le club francilien n'était jusque-là pas mentionné pour attirer le Sud-Africain. La semaine dernière, Jacky Lorenzetti expliquait néanmoins que la piste Matthieu Jalibert s'éloignait. "On nous l’a proposé mais les conditions pour son arrivée ne sont pas réunies. Ça ne se fera pas. D’autres clubs sont dessus, mais c’est un excellent joueur" admettait le président des Ciel et Blanc pour RMC Sport.

L'arrivée de Tedder au Racing 92 s'inscrit dans un contexte particulier au poste d'ouvreur chez les Franciliens. Finn Russell, un temps pressenti sur le départ, est en cours de négociations pour prolonger, et l'interrogation se pose quant à l'avenir de Ben Volavola dans les Hauts-de-Seine. Le Fidjien n'a d'ailleurs joué que 21 minutes cette saison.

Une perte massive pour l'Usap

Après l'exode de Melvyn Jaminet ou Bautista Delguy l'été dernier, Perpignan devrait donc perdre un nouveau cadre de son effectif. Ce lundi encore, Jean-François Rivière gardait la ferme attention de garder son ouvreur. "On fait tout pour le retenir, a rapporté L’Indépendant. On est en pleine négociation. On veut le garder très fort. On fait des efforts, même plus que ce qu’on peut faire d’habitude. On est prêts à ça. Mais la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu’elle a. Et on n’est pas la plus belle femme du championnat…" philosophait le président catalan.