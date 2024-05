Ce dimanche soir, en clôture de cette 24e journée de Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles s’est inclinée, 22-18, sur la pelouse du Stade Français. Une défaite qui permet officiellement à Toulouse de se qualifier pour les demi-finales du championnat, à deux journées de la fin.

Les Bordelais pensaient réaliser un gros sur la pelouse de Jean-Bouin ce soir. Ils rentreront la tête basse de Paris. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont laissé le Stade Français prendre le large. Ils se retrouvent désormais à 7 points des soldats roses, qui eux ont un pied en demi-finale.

Le Stade Toulousain officiellement qualifié

Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après cette défaite, Bordeaux-Bègles se retrouve ce soir à dix points du leader toulousain, qui s'est imposé hier sur la pelouse de Montpellier. Avec seulement deux journées à jouer et dix points maximum à engranger, le Stade Toulousain ne pourra donc pas être rattrapé par les Unionistes. Même si Toulouse ne récoltait que zéro point sur ces deux rencontres et que l’UBB réalisait un dix sur dix, les Rouge et Noir finiraient tout de même devant, à la différence des "points terrains". Toulouse avait obtenu un point de bonus défensif sur la pelouse de Bordeaux en mars dernier, ce que n’avaient pas réussi à faire les hommes de Yannick Bru lors de la 4e journée de Championnat et une défaite 29-22 à Ernest-Wallon.

Les hommes d’Ugo Mola sont donc d’ores et déjà qualifiés pour les demi-finales. Ils pourront, après leur finale de Champions Cup face au Leinster samedi prochain, gérer leurs deux derniers matchs face à La Rochelle, puis face à Lyon, pour arriver frais dans le dernier carré du Top 14.