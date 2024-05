Au bout d’un match à fleur de peau, les Neversois ont arraché une victoire bonifiée face à Dax qui les laisse à un point de la phase finale et les envoie en vacances avec des valises de regrets.

L’horloge digitale s’est figée à la 88e minute, le Pré-Fleuri retient son souffle en regardant l’arbitre contrôler sur l’écran géant l’essai de Luka Plataret, synonyme de victoire à cinq points et de qualification si Brive s’impose sans bonus. L’arbitre valide l’essai, le stade explose, les joueurs s’enlacent, s’écroulent. La suite, c’est le flanker neversois qui la raconte : "Je regarde les tribunes. Puis je me retourne et je vois Seb Fouassier (l’entraîneur des avants, N.D.L.R.) qui fait la grimace, et là je comprends que c’est fini."

Les Corréziens viennent de marquer, à leur tour, l’essai du bonus, et arrachent sur le fil la sixième place. Entre smartphones et bouche à oreille, le Pré-Fleuri comprend lui aussi, l’euphorie retombe en soufflé, mais pas la tension entre les deux équipes, qui s’empoignent longuement dans une mêlée de frustrations et de colères.

Péméja : "un gâchis"

L’épilogue à vif d’une rencontre écorchée par l’enjeu, pour des Neversois obligés de s’imposer avec le bonus dans leur lutte à trois avec Brive et le Stade montois, et pour des Dacquois déterminés à lustrer un peu plus leur exploit unique de promu barragiste en allant chercher un quart de finale à domicile. Dans un stade à guichets fermés, le jeu s’est néanmoins épanoui sous les épées de Damoclès, au rythme d’une course poursuite haletante.

"Si on avait fait tous nos matchs comme celui-là, on n’en serait pas là", soupire Luka Plataret. "On voulait jouer à fond, prendre du plaisir, ce soir. On a montré de la force de caractère, on n’a rien lâché. C’est même beau, mais ça rend triste, parce qu’on n’est pas payé de nos efforts."

Titanesque, la débauche d’énergie imposée par la poisseuse défense adverse paie pourtant en seconde période, quand les nerfs dacquois "claquent" spectaculairement en deux minutes : deux cartons jaunes pour Jean-Baptiste Singer et Jope Naseara, et un rouge pour le capitaine Jean-Baptiste Barrère, auteur d’une manchette bourre-pif irréversible. Réduits à douze, les Landais tiennent le choc jusqu’au retour de Singer et Naseara : "On s’était dit qu’il fallait être propre dans la discipline et ne pas prendre de carton", souffle l’ouvreur Hugo Cerisier. "On avait envie jouer notre barrage à la maison. Mais ce soir, même à douze ou treize, on a réussi à rivaliser. On ne lâche rien. Et on ira à Grenoble sans pression, on jouera à 100 %."

Passés de l’ivresse à la gueule de bois en un temps record, les Neversois, eux, ne vivront pas leur troisième phase finale consécutive : "On va regarder la fin de saison à la télé", peste le manager Xavier Péméja, visage fermé. "C’est un gâchis, parce qu’on aurait pu avoir ce bonheur. On aurait même dû jouer pour une grosse place, pas pour la sixième. Mais on a manqué d’ambition, et de passion. Et la compétition, c’est la passion."