Avec une nouvelle victoire bonifiée, les Aixois terminent premiers de cette phase régulière et se présentent en pleine confiance pour la phase finale.

Encore une soirée parfaite pour Provence Rugby qui termine en trombe cette phase régulière avec une quatrième victoire d’affilée et le sentiment d’avancer sereinement vers le Graal. Avec cette première place comme cerise sur le gâteau, les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge ont atteint leur objectif à l’issue d’une phase régulière rondement menée et une première phase finale historique à négocier. Mais, au-delà de ce futur proche qui peut amener le club aixois en Top 14 dans deux matchs, les coéquipiers de Guillaume Piazzoli ne se sont pas facilités la tâche avec une première période mal maîtrisée offrant à leurs adversaires plusieurs opportunités de scorer. On sentait un groupe aixois peut-être pris par une certaine émotion ou pression ce qui a permis aux Grenoblois de faire la course en tête. Et justement, cette année, les Aixois ont du caractère et ils l’ont montré à de nombreuses reprises. Encore vendredi soir d’ailleurs où, en seconde mi-temps, les Provençaux ont repris la maîtrise du ballon pour faire le jeu et marquer des essais. Pour infliger un 29-0 à leurs adversaires du soir.

Ironie de l’histoire, les deux équipes se retrouveront peut-être dans deux semaines à Maurice-David. "Oui, il y a un sentiment de fierté dans le groupe de terminer à cette première place, confie le manager général Aixois Mauricio Reggiardo. On voulait terminer dans le top 6 et puis on s’est accrochés pour le top 2 et on a réussi à venir coiffer Vannes à deux journées de la fin pour cette première place. Mais, contre Grenoble, on n’a rien maîtrisé en première période et on s’est repris en seconde pour retrouver notre rugby. On a joué en avançant, on a commis moins d’erreurs notamment en touche, on a été plus performants et efficaces pour bien terminer cette phase régulière. Maintenant, on repart presque à zéro si j’ose dire. La première place est derrière nous et on va disputer une phase finale pour la première fois de l’histoire du club. On va préparer cela sans en faire des tonnes, en essayant de rester sur ce que l’on sait faire de mieux. Le groupe vit bien ensemble et il a du caractère et on sait que ça peut faire la différence dans une phase finale. À nous de bien préparer cet événement dans deux semaines à Maurice-David."

Une deuxième période aboutie pour Provence rugby

Et une nouvelle fois, les Aixois ont réussi à inscrire sept essais dans un match avec une deuxième mi-temps quasi parfaite où les Grenoblois n’ont quasiment pas existé. Soulignons tout de même qu’ils ont évolué à quatorze pendant plus de quarante minutes avec l’expulsion de leur ailier Dridi à la 35e minute de jeu. Et, cette infériorité numérique a fini par faire craquer le groupe visiteur en toute fin de rencontre. À l’image de l’ailier Adrien Lapègue qui a marqué un doublé dont le dernier inscrit à la sirène. "C’est très bien de finir ainsi bien sûr, souligne l’ailier Aixois. On s’était donné cet objectif-là depuis quelques journées et on l’a atteint. Maintenant, il faut basculer sur un autre objectif encore plus grand et on va préparer cela en confiance. Après, contre Grenoble, on a raté notre première période, un peu de fébrilité sans doute avant de revenir plus fort en seconde période. Car, au repos, on a pris un tir comme l’on dit et on s’est remis la tête à l’endroit pour mieux finir."

Côté Isérois, c’est un peu la soupe à la grimace même si on voulait très vite se projeter sur le barrage à domicile face à Dax. Une façon d’oublier cette mauvaise soirée en terre provençale. "On va se servir de cette défaite pour préparer Dax bien sûr et pourquoi pas si on se qualifie pour revenir plus solide dans deux semaines ici à Aix-en-Provence." Effectivement, les deux équipes pourraient se recroiser le jeudi 30 mai prochain à Maurice-David pour un tout autre match avec peut-être un scénario différent ou identique. Mais, le duel de vendredi soir nous a donné déjà un avant-goût de phase finale.