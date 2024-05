C’était couru d’avance ou presque. Le MHR va devoir jouer le barrage de maintien contre une équipe de Pro D2. Il a quatre semaines pour se préparer.

C’est une idée qui nous avait traversés l’esprit. En fait, Montpellier, depuis ses deux dernières défaites face à Perpignan et à Castres, faisait partie des équipes qui ne jouaient pas grand-chose. Le MHR semblait déjà destiné au barrage de maintien, la défaite d’Oyonnax et la victoire de Lyon ont presque "neutralisé" la défaite des Héraultais à domicile face à Toulouse.

Le changement de staff opéré en novembre n’aura finalement pas redressé la barre sur le plan comptable. On sait que Bernard Laporte a "tonné" ces derniers jours en espérant un électrochoc qui n’est pas venu, vraiment pas, contre un Stade toulousain rajeuni qui aurait pu sembler bon à prendre. On sait que les joueurs se sont parlé assez longuement entre eux après cette nouvelle déconvenue vraiment douloureuse par ce qu’elle symbolise. C’était la septième défaite consécutive, du MHR, humilié par des jeunots. Pas la peine de tortiller, l’heure est grave.

La bonne nouvelle, c’est que les Héraultais connaissent leur sort. Le barrage est programmé le 16 juin contre un adversaire évidemment hypothétique. Les amateurs de sensations fortes ont déjà imaginé un duel électrique contre Béziers, le voisin, ou Brive, l’ancien club de Patrice Collazo.

"Passer au travers des murs"

Mais le 16 juin, c’est une échéance assez lointaine pour être préparée spécifiquement. Voilà la chance des Héraultais. Le fait d’avoir devant eux deux matchs pour pas grand-chose (face à Lyon et à Clermont) permettra aussi au staff de se mettre en règle avec son quota Jiff. Ce n’est pas à négliger.

Patrice Collazo s’est exprimé après la rencontre : "Maintenant, il faut dire aux gars : "Dans quatre semaines, on a un truc à faire." Voilà notre délai, sachant qu’il y a un quotidien et deux matchs à gérer d’ici là. Mais au bout, il y aura un match avec un enjeu colossal. On ne jouera pas pour un titre, c’est sûr mais on jouera pour une institution, pour son maintien. Il faudra arrêter de jouer contre soi-même et de se battre contre soi-même…" Le coach faisait allusion au manque de confiance visible via des bourdes lourdes de conséquence à éviter (Nouchi sur une touche, Reinach sur un renvoi ont provoqué deux essais toulousains). "Si on n’ouvre pas les portes, il faudra passer quelque part. Si on a un mur, il faudra passer au travers du mur."

Patrice Collazo et ses adjoints vont s’atteler aux derniers chantiers, redonner à cette équipe les moyens de poser une main de fer sur les matchs au lieu de subir. Ils vont essayer de rappeler aux joueurs qu’il y a eu des éclairs contre Toulouse, ces trois essais pas si moches : " Ils étaient quand même construits, partis de loin avec utilisation des couloirs des 15 mètres… Ce n’était des séances de pick and go."

Le club récupérera aussi Nico Janse van Rensburg, Paul Willemse (suspendu) et Louis Carbonel (commotionné). Même si Leo Coly essayé à l’ouverture a donné satisfaction contre Toulouse.