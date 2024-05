Figure centrale de l’actuelle génération dorée du Stade toulousain, l’arrière international sait que son club pourrait encore davantage entrer dans la légende en battant le Leinster en finale de Champions Cup samedi, à Londres. Avec l’authenticité qui lui est propre, il évoque sans détour son statut de remplaçant après son retour de blessure, les défaites passées face à l’ogre irlandais, son influence grandissante en équipe de France, son rôle de buteur ou encore quelques souvenirs d’enfance.

De l’intérieur, qu’est-ce qui anime le groupe toulousain depuis la victoire en demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins ?

Le calme et la sérénité, je dirais. Je n’ai pas non plus senti de grande explosion de joie après cette victoire. Nous étions évidemment contents mais, de ce que je perçois, ce groupe sait où il veut aller. Il visait cette finale, c’est donc juste un objectif atteint mais ce n’est pas fini.



Vous vous sentez forts…

Je ne veux pas qu’on donne l’impression d’être prétentieux ou d’avoir le melon (sic). C’est simplement que nous sommes sereins, que chacun de nous sait de quoi l’équipe est capable. Notre confiance est grande en ce moment et nous sommes prêts à aller défier le Leinster.



N’avez-vous pas l’impression que ce rendez-vous au Tottenham Hotspur Stadium vous attendait depuis le début de la compétition ?

La Champions Cup fait chaque année partie de nos ambitions. Mais l’envie était surtout de faire une grosse phase de poule cette saison pour se donner la chance d’exister en phase finale. En clair, d’avoir tous les matchs à la maison jusqu’à une éventuelle finale. On le voit depuis quelques temps, les champions sont ceux qui ont su se dégager le tableau… Nous avons respecté ce qu’on s’était fixé, avec le maximum de points pris et le meilleur bilan. Honnêtement, ça facilite le parcours même s’il faut gagner derrière. Disons qu’au vu de cette phase de poule parfaite, on se devait d’être présent à Londres fin mai.



Existait-il le désir d’y retrouver le Leinster, votre bête noire des dernières années ? Comme si c’était écrit…

Je comprends l’idée. En voyant le tableau de phase finale, tout le monde attendait avec impatience le duel entre le Leinster et La Rochelle en quart. Et, avant les demies, beaucoup de gens prédisaient la fameuse finale Toulouse – Leinster. Les résultats leur ont donné raison. De notre côté, l’objectif était d’être en finale, puis de la gagner. Peu importe l’adversaire.



Vous avez connu les quatre précédents échecs contre cette équipe, dont trois en demi-finale. Que vous inspirent ces retrouvailles ?

Déjà, que c’est très dur d’affronter le Leinster ! Et notamment d’aller gagner sur son terrain… À chaque fois que nous avons perdu, c’était à l’Aviva ou au RDS Stadium. Et ces défaites nous ont appris une chose : notre indiscipline a coûté cher. L’an dernier, nous étions dans le match et, sans ces deux infériorités numériques après carton jaune, il y avait la place pour batailler jusqu’au bout. C’est vrai pour nous mais ça se vérifie avec tous les adversaires du Leinster.

La saison passée, les Toulousains s’étaient inclinés en demi-finale de Champions Cup face au Leinster. Sportsfile / Icon Sport - Brendan Moran / SPORTSFILE

Le Leinster en a quatre actuellement, donc on n’a pas envie de le laisser revenir sur nous. Nous voulons être dignes de l’histoire du Stade toulousain

De rester à quinze ! Ensuite, la saison passée, on a vu qu’on avait réussi à imposer notre jeu en début de match. Je suis convaincu que notre rugby, si on arrive à le mettre en place, peut leur faire mal. En fait, c’est une équipe qui est tout le temps à 100 %, qui te donne l’impression de ne jamais se relâcher. À nous d’en faire autant.Bien sûr. Je parlais de la discipline et je peux vous assurer que, quand on prend vingt-huit points en vingt minutes à quatorze l’an dernier, on apprend pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Au-delà, on a appris à ne pas donner de munitions trop faciles, à ne pas laisser l’adversaire venir dans notre zone de marque, là où le Leinster est diabolique. Voilà pourquoi on peut encore aujourd’hui s’appuyer sur de nombreux points qui expliquent nos défaites précédentes.Peut-être. Mais honnêtement, l’objectif à la base est d’être champion, pas de battre le Leinster. Là, il s’avère qu’il faudra le battre pour être champion. C’est forcément un immense défi mais je n’imagine pas un seul joueur focalisé sur le fait qu’on ne parvient pas à dominer cette équipe ces dernières années. Les déceptions passées sont en tête. Mais le contexte sera tout autre, sur terrain neutre, avec un public mélangé. J’ose penser que nous aborderons l’événement différemment aussi. Jusque-là, notre groupe a souvent répondu présent en finale, pour ne pas dire toujours. On sait jouer ces matchs et l’histoire n’est pas la même que pour une demie à l’extérieur.Quand on pratique ce sport à haut niveau, il y a deux compétitions qui comptent en club : le Top 14 et la Champions Cup. Moi, j’ai plein de souvenirs en tête de matchs de Coupe d’Europe que je regardais le dimanche après-midi quand j’étais gamin. Cette compétition, elle te fait rêver et elle te marque. Avec le respect que j’ai pour les autres équipes, notre groupe montre sa domination en Top 14 depuis quelques années. C’est dur mais on continue à être en finale presque chaque saison. Puis, il y a la scène européenne…

C’est-à-dire ?

Ce sont les étoiles ! C’est pour ça qu’on les met sur le maillot. Et vous savez que notre équipe aime relever les défis et marquer l’histoire.



Où voulez-vous en venir ?

Si on gagne, on sera le premier club à avoir six étoiles. Le Leinster en a quatre actuellement, donc on n’a pas envie de le laisser revenir sur nous. Nous voulons être dignes de l’histoire du Stade toulousain. Cela participe à l’affection qu’on a pour cette compétition.



Vous évoquiez vos souvenirs de jeunesse. Y a-t-il un match qui vous a particulièrement marqué ?

Toulouse – Stade français, la finale de 2005.



Avec les pénalités et le drop-goal décisif de Frédéric Michalak…

Oui, exactement. Après ce match, je voulais directement aller acheter le même ballon parce qu’à l’époque, celui de la Coupe d’Europe était différent. Il avait un côté singulier. Et vous comprendrez que le style de jeu de Michalak me plaisait beaucoup (sourire).



Vous avez remporté cette compétition en 2021 mais vous aviez raté sur blessure le huitième, le quart et la demie, avant de revenir sur le banc en finale contre La Rochelle…

J’ai traversé une période difficile avec deux blessures enchaînées. J’étais effectivement revenu pour la finale mais je n’y avais participé que pendant le protocole commotion de Maxime (Médard, N.D.L.R.).



Quel goût vous laisse ce titre, du coup ?

Quand tu y es, tu vis les choses à fond. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais c’est différent d’être sur la pelouse et d’entendre l’arbitre donner le coup de sifflet final. Je n’ai aucun souci à me considérer champion d’Europe en 2021 mais en tant que compétiteur, je préfère évidemment être sur le terrain.



Vous avez été sérieusement touché à une crête iliaque au retour du Tournoi des 6 Nations. L’avez-vous vécu comme un coup d’arrêt ?

Oui, un peu. L’idée d’enchaîner en club après le Tournoi me plaisait, de retrouver l’équipe, surtout avec un déplacement à Bordeaux, face à une équipe séduisante. C’était un beau défi et je suis sorti au bout de trois minutes de jeu… Ça fout les boules. Mais cela m’a permis de me reposer quelques semaines. C’était sûrement un mal pour un bien.

Thomas Ramos a terminé meilleur réalisateur du dernier Tournoi des 6 Nations, avant d’être blessé. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Sur le plan collectif, j’espère que ce Tournoi nous fera apprendre de nos erreurs, pour ne plus les commettre.

Sur la logique du moment, pour le quart, je revenais de blessure et c’était normal que les mecs du huitième enchaînent. Au Stade toulousain, la concurrence est présente tous les jours et, quand tu es blessé, d’autres se montrent. Quand tu reviens, si tu ne fais pas de bons matchs, les autres jouent.J’ai ressenti beaucoup de frustration de ne pas débuter un match de cette importance. Tout joueur de rugby rêve d’être titulaire en demi-finale de Champions Cup à domicile, au Stadium, devant 35 000 personnes. Ce fut dur à encaisser sur le coup. Mais c’est comme ça, c’est le sport de haut niveau. Je savais que j’allais entrer en jeu et que, comme à chaque fois, les remplaçants auraient un rôle important à tenir. J’ai essayé de me concentrer là-dessus et de faire abstraction de ma déception personnelle.Dès qu’on joue, on veut montrer que nous sommes présents et que nous avons les crocs. Si c’est le cas, ça ne laisse pas le staff indifférent. Je crois que si le mot concurrence doit coller à un club, c’est bien le nôtre. C’est ce qui nous rend toujours plus fort, individuellement et collectivement. Je ne dis pas qu’il faut toujours être remis en question mais l’être un peu de temps en temps te pousse à te lever. Ici, rien n’est acquis et chacun veut gagner sa place pour un rendez-vous comme celui qu’on va vivre à Londres.Si, ça faisait partie de moi. J’ai connu l’ancienne génération à Toulouse, je suis parti un an à Colomiers et, en revenant, il y avait quand même sur le troisième rideau des Yoann Huget, Maxime Médard et Cheslin Kolbe. L’an dernier, Melvyn Jaminet ou Ange Capuozzo sont arrivés. Melvyn est parti mais il a été remplacé par Blair Kinghorn. Ce sont à chaque fois des internationaux. Moi, ça me permet de rester en alerte et de travailler au quotidien pour garder ma place.

Outre le renforcement de la concurrence, qu’a apporté au groupe le retour de blessure de Romain Ntamack à cet instant de la saison ?

Retrouver un joueur comme Romain à l’approche du sprint final, c’est un atout indéniable. Il n’y a pas de sujet là-dessus. Il amène d’autres armes en termes de stratégie. Puis, il est revenu en forme, costaud. On a l’impression, grâce à la stabilité de l’effectif, qu’il n’était parti que quelques semaines. Sa réintégration s’est très bien passée et personne n’a eu le moindre doute quant à sa capacité à revenir vite à son niveau.



Êtes-vous sorti renforcé du dernier Tournoi des 6 Nations, durant lequel vous êtes passé par toutes les émotions ?

Sur le plan collectif, j’espère que ce Tournoi nous fera apprendre de nos erreurs, pour ne plus les commettre. À l’arrivée, malgré certes des absences, on possède un vivier en France qui doit permettre à la sélection d’être performante. Sur l’intensité et la production dans le jeu, on l’a prouvé sur les deux derniers matchs. Peu importe les mecs qui sont sur le terrain.



Personnellement, vous avez été responsabilisé par le staff en intégrant le groupe des leaders ou en étant repositionné à l’ouverture après la blessure de Matthieu Jalibert. Vous aviez d’ailleurs appelé à la révolte dans nos colonnes après le match nul contre l’Italie…

Avoir plus de responsabilités, ce n’est pas quelque chose qui me dérange. Disons que je sais quand je dois rester à ma place ou pas. Nerveusement, c’était assez fort, donc je suis sorti un peu fatigué du Tournoi mais je me suis régalé et j’étais content du dénouement. Même si on aurait pu et dû mieux faire sur le début de la compétition.



Avez-vous vécu une de vos plus belles émotions internationales en passant la pénalité de la victoire, à la dernière minute, contre l’Angleterre ?

L’ambiance était énorme à cet instant-là. Franchement, en équipe de France, j’ai vécu de très beaux moments, comme la victoire contre l’Afrique du Sud au Vélodrome (en novembre 2022). Mais c’était là aussi exceptionnel, avec un dénouement heureux. En tant que buteur, c’était plaisant de réussir cette pénalité pour la gagne, sachant que j’avais loupé la précédente.



Comment rester froid dans une telle situation ?

La pression était évidemment maximale. Mais on adore buter dans un tel scénario et une telle ambiance. C’est le cas pour moi mais je crois pouvoir parler au nom de tous les buteurs. On aime taper mais ce qui nous attire le plus, ce sont ces moments-là, quand la victoire est au bout de ton pied.



À ce point-là ?

Oui. À l’entraînement, on s’amuse à se faire des concours et des petits scénarios. Et ce sont souvent des ballons de gagne à la dernière minute d’un match important. La situation ne présente pas fréquemment. Alors, quand c’est le cas, c’est génial…



Dans une finale de Champions Cup, qui peut être très serrée, on se dit que le buteur aura encore une importance considérable…

Oui, même si on sait que le Leinster aime occuper les 22 mètres adverses. Cette équipe a aussi un buteur efficace (Ross Byrne), qui peut passer à côté parfois… Mais c’est pareil pour moi. Je peux être efficace mais je peux me louper, comme ce fut le cas il n’y a pas si longtemps sur un match de Top 14 (contre Toulon à Marseille). Je suis plutôt satisfait de mes dernières prestations face aux poteaux, même si j’aurais pu faire mieux sur ma première pénalité face au Stade français. Le buteur aura son rôle à jouer évidemment. Et les coachs nous demanderont peut-être de nous entraîner à taper des drops. Ils aiment bien qu’on le fasse les semaines de finale (sourire).



Depuis la Coupe du monde, sentez-vous une plus forte reconnaissance auprès du grand public ?

Oui, le Mondial en France a offert de la lumière à notre sport. On a sûrement gagné un peu en popularité et des gens se sont mis à regarder davantage le rugby. Mais quand tu es plus mis en avant, tu as moins le droit à l’erreur.



Est-ce une forme de pression ?

Non, c’est une exigence. On sait comment ça se passe. Un jour, tu peux être le meilleur et le sauveur. Mais le lendemain, tu peux vite être celui qui fait couler le navire. Il faut garder la tête froide et sur les épaules. Et aussi garder son identité, humaine et de jeu. Bref, continuer à faire ce que l’on fait de mieux, c’est-à-dire jouer au rugby sans trop se poser de questions.



Est-ce une philosophie ?

C’est la mienne en tout cas et elle tourne autour du plaisir. Je pars du principe que, dès lors que tu te fais plaisir sur le terrain, une grosse partie du contrat est remplie. Cela ne veut pas dire faire n’importe quoi non plus mais simplement, il n’y a pas de quoi s’enflammer. C’est très bien que ce sport grandisse mais je le répète souvent : nous sommes juste des joueurs de rugby. On n’a pas créé un vaccin et on n’opère pas à cœur ouvert.