L’enjeu du jour pour les Columérins était clair : finir la saison en beauté devant le public. Valence-Romans en a décidé autrement et signe sa première victoire à l’extérieur de la saison.

Les deux formations n’avaient plus rien à jouer lors de ce dernier match de championnat alors forcément les esprits étaient tournés vers l’offensive. À ce jeu-là, ce sont les hommes de Fabien Fortassin qui ont été les meilleurs en inscrivant deux essais dès les quinze premières minutes de jeu. "On a été surpris par cette entame de match qui nous met complètement dedans. En première mi-temps on s’est menti", expliquait le centre Baptiste Serrano après la rencontre. Les nombreux jeux au pied de pression initiés par les Damiers ont largement mis en difficulté les Columérins : "Ils ont été meilleurs que nous sur l’aspect stratégique, ils ont gagné la guerre du jeu au pied en nous mettant énormément sous pression", analysait Edoardo Gori. Les locaux inscriront tout de même un essai en première période par l’intermédiaire de Paolo Parpagiola récompensant leurs belles initiatives trop souvent gâchées par un manque de précision chronique.

La pluie douche les espoirs columérins

Les protégés de Julien Sarraute sont sortis bien tôt des vestiaires comme le signe d’une détermination folle de renverser le match (7-17). Après une bonne minute d’attente sous la pluie qui avait décidé de s’inviter en deuxième mi-temps, les locaux ont entamé le second acte par le bon bout. Ils gèrent parfaitement le premier ballon critique en récupérant une pénalité sur ballon porté après une touche à cinq mètres de leur propre ligne d’en-but. Les Columérins pousseront tout au long de la deuxième période sans parvenir à mettre à mal la défense adverse. De son côté, VRDR gère son match en occupant à merveille le terrain tout en punissant les bleus foncés d’un drop d’abord (52e) puis d’une ultime pénalité (64e) convertis par Lucas Meret. L’essai de Rodrigo Marta (59e) n’aura pas suffi, les Damiers décrochent une première victoire à l’extérieur (14-23) et peuvent savourer une saison de promu réussie : "À la mi-temps on savait que Colomiers allait tenter d’envoyer du jeu pour revenir au score. Nous, il fallait qu’on soit efficace en défense et précis sur notre jeu d’occupation. Cette saison, on a souvent connu cette situation sans parvenir à tenir le score, aujourd’hui, on l’a plutôt bien fait, les leaders ont répondu présent. Maintenant, ils (les joueurs, N.D.L.R.) partent à Barcelone pour fêter cette belle saison !", confie Fabien Fortassin prolixe en conférence de presse. Columérins et Drômois se donnent rendez-vous la saison prochaine pour une nouvelle page de Pro D2.