Le Stade français a su résister à l'UBB ce dimanche, pour conserver sa deuxième place au classement (22-18). Les Girondins peuvent regretter les imprécisions de leur charnière. Rory Kockott et Joris Segonds ont su en profiter.

Les Tops

Joris Segonds

Sa passe au pied, une inspiration bienvenue, met parfaitement Joe Marchant sur orbite avant l'essai de Rory Kockott. Il a aussi marqué son premier essai en Top 14 suite en profitant d'un large espace. Globalement, l'ancien Aurillacois a dominé Matthieu Jalibert sur cette rencontre. Bon au pied, il est à créditer d'un joli 3/4 face aux perches. Dans le style de jeu du Stade français, il a été performant.

Le Stade français s'est imposé au forceps face à Bordeaux-Bègles et conforte sa place de dauphin, derrière Toulouse. L'UBB prend un bon point dans l'optique d'un éventuel barrage à domicile.



Le film du match > https://t.co/wGpiMtFShx pic.twitter.com/rnrT3BsiXp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 19, 2024

Tevita Tatafu

Le numéro huit de l'UBB n'en finit plus d'impressionner. Toujours bien placé, il a grandement avancé sur chacune de ses charges, se permettant même de mettre sur les fesses Jeremy Ward sur une percussion énorme. Son jeu au sol est aussi très précieux dans une équipe qui a besoin de gratteurs. D'ailleurs, c'est un de ses grattages qui amène la pénalité en fin de première période, avant l'essai de Latterrade. Il aura manqué en fin de match.

Rory Kockott

37 ans mais encore tout son talent. Rory Kockott a été important pour le Stade français ce dimanche, en étant un vrai leader de jeu. Ses prises d'initiatives ont souvent été payantes, notamment sur les deux essais des siens. Sur le premier, il se sert parfaitement du replacement de Tatafu pour tromper la défense et marquer. Sur le second, il crée l'avancée et le déséquilibre.

Les Flops

Matthieu Jalibert

L'ouvreur a multiplié les erreurs inhabituelles dans le jeu. Plusieurs en-avant sont venus noircir sa performance, dont un alors que l'essai semblait tout fait en faveur des Bordelo-Béglais (30e). Parfois en manque de patience, il n'a pas toujours été pertinent dans ses choix de jeu. Son petit coup de pied par-dessus la défense en début de match en est une preuve. Ce geste est maintenant anticipé par ses adversaires. Il se précipitait aussi dans son camp (36e), en tentant de transmettre la balle à Diaby alors que ce dernier est entouré de Parisiens. Une erreur sans conséquence, heureusement. À son avantage, nous pouvons tout de même noter sa fiabilité au pied (3/3), après avoir pris le relais d'un Maxime Lucu maladroit avec le tee (0/2). Sa passe au pied pour Tambwe en début de match méritait mieux.

Top 14 - Matthieu Jalibert a manqué son match à Paris Icon Sport - Icon Sport

Maxime Lucu

Comme son compère de la charnière, Maxime Lucu a trop gâché. Ses deux échecs au pied en début de match font mal à l'UBB, qui aurait pu prendre une sérieuse avance au score à ce moment du match. Il a d'ailleurs laissé le tee à Matthieu Jalibert après ces échecs. Quelques mauvais choix dans l'orientation du jeu ne lui ont pas rendu service. Habituellement leader de jeu de son équipe, il n'a pas pesé sur le match.

Madosh Tambwe

Ses quelques petits éclairs n'auront pas masqué une performance tout de même très constratée. L'ailier congolais a été l'auteur de l'ultime en-avant de son équipe dans un match qu'ils auraient pu (dû) remporter. Sur une passe au pied de Jalibert en première mi-temps, il n'y croit pas assez pour récupérer la balle alors que l'en-but s'offrait à lui. Symbole d'une soirée frustrante.