Joris Segonds a livré une excellente prestation face à Bordeaux-Bègles. À cette occasion, le demi d’ouverture a marqué son premier essai en Top 14, depuis son arrivée à Paris en 2019, et s’est montré décisif dans le succès des Soldats Roses.

Il l’attendait depuis 1723 jours. Ce dimanche, Joris Segonds a marqué son premier essai en Top 14 à la suite d’une feinte de passe bien sentie à cinq mètres de la ligne girondine. S’il a marqué en Champions Cup, sur la pelouse du Leinster, l’ouvreur parisien n’avait jusqu’ici jamais connu la joie d’un essai dans l’Élite. Il faut même remonter au 24 août 2018 pour retrouver trace d’une réalisation de Segonds en France, sous le maillot d’Aurillac, en Pro D2. Souvent décrié pour son manque de prise de risque, le demi d’ouverture de la capitale a cette fois pris les choses en main. En première période, Joris Segonds a notamment tapé un coup de pied par-dessus parfait dans les mains de Joe Marchant qui a ensuite vendangé un trois contre un d’école. Heureusement pour les Parisiens, Rory Kockott a eu la bonne idée de partir seul pour filer entre les perches de l’UBB.

Mais en l’absence de Zack Henry, un profil plus joueur d’ordinaire, Joris Segonds a non seulement assuré dans le jeu courant mais il a aussi concrétisé les occasions de ses partenaires. Face aux perches, l’ancien cantalien n’a connu qu’un échec et a longtemps permis à ses coéquipiers de compter sept points d’avance. En face, Maxime Lucu a manqué deux coups de pied qui auraient pu changer la donne en fin de partie.

Le Stade français s'est imposé au forceps face à Bordeaux-Bègles et conforte sa place de dauphin, derrière Toulouse. L'UBB prend un bon point dans l'optique d'un éventuel barrage à domicile.



Un en-avant qui a failli coûter cher

Inspiré en attaque, Joris Segonds a failli mettre en péril le succès de ses partenaires. À trois minutes du terme, le demi d’ouverture parisien a manqué son coup de pied de dégagement à la suite d’une cuillère malicieuse de Maxime Lamothe. Conséquence directe de cet en-avant involontaire, un Parisien s’est saisi du ballon, offrant trois points à l’UBB et qui aurait pu donner un scénario de folie dans les derniers instants. Mais heureusement pour Segonds et ses partenaires, le Stade français a su cadenasser la partie pour écarter Bordeaux-Bègles d’une qualification directe en demi-finale. Si rien n’est encore fait, les Soldats Roses comptent sept points d’avance sur leurs adversaires du soir…