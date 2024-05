Sans la pression du maintien à obtenir et face à une équipe de Béziers remaniée, les Charentais ont assuré le spectacle et offert une superbe sortie à ceux qui arrêtent.

C’était une soirée à ne plus vouloir quitter Chanzy. Ou à souhaiter très vite que la prochaine saison commence, histoire que la parenthèse enchantée que connaît le SA XV se prolonge. Maintenu depuis trois semaines, Soyaux-Angoulême a conclu son exercice 2023-2024 en beauté, avec un succès éclatant contre Béziers (30-16) et un record, celui de son invincibilité dans son antre (neuvième match sans défaite consécutif). "La fête est belle, ça vient ponctuer une saison avec des hauts et des bas mais qui finit bien, commentait Guillaume Laforgue, entraîneur des arrières du SA XV, cinquième meilleure équipe de Pro D2 sur les huit dernières rencontres. On est ravis de donner une belle sortie à ceux qui nous quittent." Nicolas Martins, qui rejoindra Montpellier, et Marvin Lestremau, qui met fin à sa carrière professionnelle, ont quitté le club charentais sur un dernier coup d’éclat. Le premier éclair d’une soirée électrique.

"CETTE FIN ÉTAIT VRAIMENT MAGNIFIQUE"

Une fabuleuse remontée de terrain, partie des 22 mètres avec le remuant Masibaka et achevée quatre passes après contact plus loin par Lestremau, en coin (13-3, 30e). "Cette saison, ça a été compliqué parce que le seul essai que j’ai pu marquer, c’était sur pick and go. Ça m’embêtait un peu ! Là, j’ai retrouvé des sensations que je n’avais pas connu depuis longtemps, savourait l’ailier, qui a rendu hommage à son passeur décisif, Nicolas Martins. J’ai l’honneur d’avoir pu jouer avec ce garçon qui pue le rugby. On s’est retrouvés dans pas mal de situations où on était proches, et on s’est rendus la balle ce (vendredi) soir. Ce sont de beaux souvenirs, ça restera gravé à jamais."

Comme Khatchik Vartan ou Pierre Lafitte, qui raccrochent les crampons, le troisième ligne international portugais a eu droit à la standing-ovation de la part d’un public bouillant, qui a explosé les records d’affluence du club. "Les gens t’aiment, tu les aimes aussi. C’est hypertouchant. Tout au long de la journée, tu es nostalgique, tu repenses à tes débuts. Une fois que tu sors du terrain, tu comprends que c’est terminé. Il faut une fin à tout et celle-là était vraiment magnifique", souriait Martins. La nuit charentaise fut parachevée de deux autres essais splendides, l’un suite à un enchaînement feinte de passe, crochet intérieur, double accélération de George Tilsley conclut par Jules Dubecq (23-9, 57e), l’autre après un une-deux Botica-Tilsley et achevé par Masibaka en puissance (30-9, 70e). Le SA XV tenait même là son premier bonus offensif depuis de longs mois, mais Plazy l’en a privé juste avant la sirène (30-16, 79e). Une chose est sûre, c’était loin d’avoir gâché la fête.