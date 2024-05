Si la 29e journée de Pro D2 a déjà dévoilé une grande partie des qualifiés, Brive, Mont-de-Marsan et Nevers se battent encore pour la sixième et dernière place qualificative. En bas de tableau, trois autres équipes sont à la lutte pour le maintien.

Nevers – Dax

Qui eut cru que les Dacquois, promus de Nationale, seraient assurés de finir parmi les six premiers avant même de jouer la dernière journée de Pro D2 ? S’ils peuvent encore accrocher une quatrième voire une troisième place, ce déplacement dans la Nièvre s’annonce surtout comme une répétition générale avant la phase finale pour laquelle Nevers se bat justement. L’USON, qui n’a plus son destin entre les mains, doit quoi qu’il arrive battre son adversaire pour espérer accrocher la qualification.

Notre prono : victoire de Nevers, bonus défensif pour Dax

Agen – Vannes

Agen qui n’a plus rien a joué accueille Vannes qui peut encore espérer terminer premier. Les Bretons devront d’abord battre leurs adversaires et compter sur une défaite de Provence, actuel leader. Pour ce qui est de la première partie, le contrat devrait largement être rempli. Les Vannetais qui sont sûrs de terminer dans les deux premiers pourront envoyer une grosse équipe et bénéficier d’une semaine de repos avant les demi-finales.

Notre prono : victoire de Vannes

Mont-de-Marsan – Rouen

Si près, si loin… Les deux équipes que tout oppose connaissent une situation similaire. La saison se joue sur cette 30e journée et aucune des deux formations n’a son destin en main. Mont-de-Marsan doit gagner et voir Brive perdre pour se qualifier en phase finale. Rouen, dernier, peut encore accrocher la 13ème place, synonyme de barrage. Eux aussi doivent remporter ce match et espérant une défaite de Montauban. Dos au mur, les équipes arrivent parfois à se surpasser et à créer l’exploit, alors les Normands pourraient le faire.

Notre prono : victoire de Rouen

Aurillac – Montauban

Avec une victoire, l’USM serait sûr de terminer au moins 13e et aurait donc encore les cartes en main pour se maintenir. Montauban pourrait même, en cas de défaite de Biarritz, monter d’une place et sécuriser sa place en Pro D2. Mais cette saison peu d’équipes sont venues s’imposer à Jean-Alric. Si la victoire face à Mont-de-Marsan a fait du bien aux Montalbanais, la marche semble cette fois trop haute.

Notre prono : victoire d’Aurillac

Soyaux-Angoulême – Béziers

Il y aura peu d’enjeux sur la pelouse Chanzy d’Angoulême. Déjà maintenus, les Angoumoisins, peuvent simplement espérer terminer cette saison sur une bonne note. De son côté, Béziers doit certes sécuriser sa place dans le top 4 pour accueillir en barrage, mais le prochain match sera sans doute dans de nombreuses têtes biterroises.

Notre prono : victoire de Béziers

Provence – Grenoble

Ce match sent la poudre et les phases finales. Assurées de les jouer, les deux équipes pourraient se retrouver rapidement. Aix, premier, doit sécuriser sa place de leader avec une victoire. En face, les Grenoblois peuvent terminer sur le podium, mais surtout assurer leur place parmi les quatre premiers pour accueillir en barrage. Sur leur lancée, les Isérois pourraient faire un gros coup et parfaitement se lancer avant le sprint final.

Notre prono : victoire de Grenoble

Colomiers – Valence-Romans

Il s’agit de la seule rencontre sans aucun enjeu. Les deux équipes assurées de se maintenir ne peuvent plus se qualifier mais simplement espérer terminer cette saison de la meilleure des manières. Avec une équipe du VRDR joueuse, on pourrait assister à une rencontre particulièrement débridée avec de nombreux essais.

Notre prono : victoire de Valence-Romans

Brive – Biarritz

Comme au stade André-et-Guy-Boniface une équipe joue la qualification, l’autre le maintien. Mais à Amédée-Domenech, les deux ont leur destin entre les mains. Avec une victoire bonifiée, les Brivistes seraient sûrs de voir les barrages. Les Biarrots auront eux besoin d’une simple victoire pour rester en Pro D2, mais ils peuvent aussi compter sur une défaite montalbanaise. Longtemps mal en point les Brivistes semblent avoir relevé la tête et devraient être au rendez-vous des phases finales.

Notre prono : victoire de Brive