L’UBB pourrait encore terminer dans les deux premiers en cas de victoire porte saint-cloud. Ca viendrait couronner une saison régulière vraiment réussie du point de vue du rugby pur.

Après les deux éclatantes victoires à Bayonne puis face à La Rochelle, tout semblait presque trop beau pour les Bordelais. Le déplacement au stade Jean-Bouin ressemblait à une sorte de prébarrage avec la deuxième place comme enjeu, puisque seulement quatre point séparent les deux équipes. Mais une mauvaise nouvelle est venue troubler ce climat d’optimisme. En effet, on a appris mardi que deux joueurs majeurs se sont blessés contre la Rochelle : le centre néo-international Nicolas Depoortère et l’arrière Romain Buros. Le premier souffre d’un genou, le second d’une cheville. Leur saison n’est pas terminée mais le club a annoncé qu’il faudrait compter entre quatre et six semaines d’absence ! Ce n’est pas rien quand on connaît le talent des deux hommes et l’énergie qu’ils insufflent au jeu d’attaque. Ils devraient revenir in extremis pour la phase finale. On a envie ici d’insister sur les performances de Romain Buros, qui n’a pas eu la chance d’être international à cette heure malgré son talent évident. Il illustre la cruauté d’une carrière.

Mais Ben Tapuai au centre et Louis Bielle-Biarrey font figure de suppléants plus que sérieux pour cette sorte de moitié de match couperet. "C’est notre dernière chance de finir dans les deux premiers, explique Laurent Marti. On s’attend à une opposition rude sur le plan physique face à un adversaire qui n’a pas été premier pendant tout ce temps pour rien. Même si j’ai entendu ici ou là certains propos ces derniers temps au sujet de cette équipe. Moi je sais que c’est une équipe bien managée et bien dirigée par Thomas Lombard et Laurent Labit." Laurent Marti a assez de bouteille pour analyser les résultats des gros bras du Top 14. Yannick Bru aussi et ils ont forcément décrypté les mises au repos parisiennes de dimanche dernier à Toulouse.

Des recrues qui donnent satisfaction

Les Bordelais craignent d’en faire les frais. Mais on a senti une forme de sérénité dans les propos du président bordelais : "Globalement, je suis content du contenu de cette saison où il a fallu gérer une Coupe du monde. Sincèrement, je trouve que nous avons progressé sur le plan du rugby pur. Et quand on a un bon groupe, on veut le garder. Voilà pourquoi nous avons prolongé quelques éléments." Il fait référence à BenTapuai, par exemple, grand professionnel, qui s’est vu offrir un an de plus en Gironde. à 35 ans, c’est un gage de crédibilité. À la veille de tenter un nouveau coup en direction du Bouclier de Brennus, on a senti le président content de l’ensemble de ses recrues. "Ben Tapuai est un très grand professionnel. Je pense qu’Adam Coleman et Tevita Tatafu nous ont apporté beaucoup, une dimension physique que nous n’avions pas."

Les Bordelais sont bien calés à la troisième place. On les sent moins sous pression que les Parisiens. Dimanche dernier, Laurent Labit leur a fait un beau compliment, en disant que l’UBB avait un profil similaire au Stade toulousain, "avec un peu moins de maturité collective". Ce fut sans doute plaisant à entendre.