Convoqué par Fabien Galthié pour préparer l’une des rencontres du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Frisch a fait son choix. Celui de jouer pour la sélection française, alors qu’il pouvait postuler pour jouer avec l’Irlande et même l’Angleterre.

À 27 ans, Antoine Frisch n’a jamais connu l’immense bonheur d’une sélection avec l’équipe de France. Il s’en rapproche grandement. Appelé par Fabien Galthié lors du dernier Tournoi des 6 Nations mais finalement pas conservé dans le groupe final, le trois-quarts centre du Munster est dans les plans du sélectionneur national. Et la réciprocité est vraie. L’ancien joueur de Rouen veut jouer avec les Bleus. "Je suis en contact depuis longtemps avec Fabien Galthié et ce contact n’a jamais été interrompu, assure-t-il à nos confrères de l’Equipe. Et à partir du moment où j’ai été appelé dans le groupe, c’est devenu très clair pour moi. Je veux jouer pour la France, c’est le pays où j’ai grandi, c’est le poster des Bleus que j’avais sur les murs de ma chambre d’enfant."

Convoité par l’Irlande

Antoine Frisch a donc pris sa décision. Pourtant, le XV du Trèfle et son sélectionneur anglais Andy Farrell lui a fait les yeux doux. "On pense toujours à lui, expliquait l’entraîneur qui venait de fêter une nouvelle victoire dans le Tournoi J’ai déjà discuté avec Antoine pour lui dire le bien qu’on pense de lui et je sais qu’il a aussi l’ambition de jouer au niveau international avec l’Irlande." Malgré tous les efforts du patron du rugby irlandais, Frisch a choisi la France. Il devra faire face à une rude concurrence à son poste avec Danty, Fickou, Moefana, Barassi mais aussi les jeunes Depoortere, Costes, Gailleton.

Une bonne nouvelle pour la sélection surtout que le trois-quarts centre aurait également pu postuler avec le XV de la Rose (sa mère est née en Angleterre). Incontournable au Munster, Frisch n’a jamais eu l’opportunité d’exploser au plus haut niveau en Top 14. Il est aujourd’hui le jeune Français à évoluer en URC. Il était déjà le seul à jouer en Premiership à son départ de Rouen pour Bristol en 2021. Ce week-end, il disputera un huitième de finale de Champions Cup avec la province irlandaise sur la pelouse de Northampton. Avant de défier un club français en quart de finale ? Il faudra compter sur une victoire de Lyon face aux Bulls pour cela…