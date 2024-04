Le XV de France affrontera un XV mondial baptisé "World XV" le 22 juin prochain à Bilbao en Espagne. Les Bleus défieront une équipe entraînée par Ian Foster et Patrice Collazo. Radradra ou encore trois joueurs bayonnais seront de la partie.

Comme annoncé il y a plusieurs semaines, le XV de France défiera bien un XV mondial à Bilbao cet été. La date est officielle : ça sera le 22 juin prochain à San Mamés (16 heures). L’équipe qui affrontera les Bleus a été baptisée World XV. Elle sera entraînée par l’ancien sélectionneur des All Blacks Ian Foster et l’entraîneur français Patrice Collazo, ancien coach de La Rochelle, Toulon et Brive, aujourd’hui à Montpellier.

"C’est une formidable chance d’être invité à entraîner ce World XV et une opportunité incroyable dans la vie d’un entraîneur, a déclaré Foster, récent finaliste du Mondial 2023 avec la Nouvelle-Zélande. le récent finaliste de la. En affrontant le XV de France au Pays Basque, nous aurons certainement l’ambition de proposer un spectacle de rugby offensif, avec plein d’essais pour que les supporters français, espagnols et basques repartent avec des étoiles plein les yeux."

Les frères Vunipola et Radradra en tête d’affiche

Cette rencontre de prestige sera le premier rendez-vous des Bleus avant de partir en Argentine pour y affronter les Pumas pour la traditionnelle tournée d’été. Fabien Galthié ne pourra pas compter sur les internationaux demi-finalistes du Top 14 mais il y a aura du beau monde à Bilbao. Plusieurs joueurs ont déjà donné leur accord pour ce match au sommet : les frères Mako et Billy Vunipola et le Fidjien Semi Radradra seront de la partie et retrouveront les anciens internationaux français Maxime Machenaud et Camille Lopez. Un troisième joueur de l’Aviron bayonnais a également donné son accord en la personne de Tevita Tatafu. La présence des quatre joueurs annoncés du Top 14 dépendra de la qualification de leurs clubs respectifs en phases finales du Top 14.

Jean-Marc Lhermet, vice-Président de la FFR se réjouit de cet événement : "Nous sommes heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui cette rencontre internationale de très haut niveau à Bilbao. Notre équipe de France est une magnifique vitrine pour exporter le rugby dans des terres où ce sport se développe progressivement, c’est une fierté et un privilège de participer à sa croissance. Nous avons hâte de voir ce stade magique rempli avec une ambiance des grands rendez-vous que les supporters basques savent créer." En attendant de savoir les autres noms qui composeront "World XV", les billets sont déjà en vente.