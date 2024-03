En grande difficulté en début de compétition, et contraint de bousculer l’ordre établi après le match nul contre l’Italie, le XV de France a terminé le Tournoi des 6 Nations à une deuxième place aussi inespérée que précieuse.

Dire que le XV de France revient de loin dans ce Tournoi des 6 Nations sonne comme un doux euphémisme. À l’heure de dresser le bilan, le sélectionneur Fabien Galthié peut en effet s’estimer particulièrement heureux d’avoir accroché une deuxième place inespérée après trois journées. Surclassés d’entrée par l’Irlande à Marseille puis humiliés à Lille par une équipe italienne qui a dû se contenter d’un match nul alors que Paolo Garbisi a eu la pénalité de la victoire au bout du pied, et même si la réaction d’orgueil avait été soulignée en Écosse entre-temps, les Bleus étaient dans le dur. Au bord de la rupture et poursuivis par le traumatisme du quart de finale de Coupe du monde perdu en octobre face à l’Afrique du Sud, lequel avait laissé bien plus de traces que beaucoup ne voulaient le croire initialement.

"C’est un super tournoi, clamait Fabien Galthié après la victoire face à l’Angleterre samedi soir. Un tournoi d’enfer. Au sens propre comme au figuré. C’était brûlant, il n’y avait pas de répit. On était parfois sur la brèche, parfois sur la cime, parfois sur la tranche… Mais on a été solides, joueurs comme staff. Nous, entraîneurs, on se sentait coupables de faire vivre ces moments-là aux joueurs et on a tout fait pour qu’ils ne durent pas". En effet, les Tricolores ont été soumis à un sacré test de caractère et, après l’échec italien, il a fallu se rendre à l’évidence. Peu aidés jusque-là par les absences et les blessures, rincés physiquement et mentalement pour certains, ils ont été placés face à leurs responsabilités. Et face à une inévitable remise en question.

Galthié : "Un tournoi d’enfer"

Appelé par plusieurs cadres, dont Thomas Ramos qui réclamait que "chacun fasse son autocritique", la révolution eut enfin lieu. Dans la méthode puisque, pour préparer le déplacement au Pays de Galles, le staff a décidé de retarder l’annonce de la composition et donc de relancer l’émulation dans le groupe. Dans le choix des hommes aussi, par voie de conséquence, d’autant que Matthieu Jalibert était blessé et que Jonathan Danty était suspendu. Voilà comment les jeunes Nolann Le Garrec, Nicolas Depoortere et Léo Barré se sont retrouvés dans le XV de départ, comment Thomas Ramos a été replacé à l’ouverture et comment le banc de touche a présenté un meilleur équilibre et a su être décisif.

"L’équipe a continué à être résiliente, assure Galthié. Après le nul contre l’Italie, il nous restait deux matchs importants en six jours. C’était majeur. Les joueurs se sont levés et ont dit : « C’est pour nous ». […] Cette conclusion heureuse, on est allé la chercher. C’est beau". Référence à cette ultime pénalité de Ramos, à la 79e minute face au XV de la Rose, qui a permis de terminer la compétition sur une note plus que positive et, accessoirement, de rapporter 800 000 euros supplémentaires dans les caisses de la FFR qui en ont bien besoin. Le pire ? C’est que le scénario ressemblait tellement à celui du quart contre les Springboks, avec cette fois une pénalité au bout du suspense. "Sauf qu’à la fin, on gagne, sourit Galthié. C’est la suite de notre histoire, un apprentissage de ce qu’il s’est passé il y a quelques mois".