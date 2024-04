La 27ème journée de Pro D2 s’est terminée ce vendredi soir avec le carton de Grenoble sur la pelouse de Biarritz. Un peu plus tôt dans la soirée, l’ailier biterrois Raffaele Storti a inscrit son 21e essai de la saison, égalant ainsi le record de l’histoire du championnat. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette soirée !

Le record : Storti égale Ratuvou

Raffaele Storti a pris la balle, a accéléré, a pris de vitesse un adversaire avant d’aller aplatir en coin. Des essais comme cela, le Portugais de Béziers en a souvent marqué mais cette saison. Mais celui-là restera dans l’histoire. Avec ce 21e essai de la saison (en 18 matchs !), il égale Mosese Ratuvou auteur, lui aussi, du même nombre de réalisation sur une saison, en 2014. Les deux hommes partagent donc le record du nombre d’essais inscrits sur une saison de Pro D2. Il restera trois rencontres dans la phase régulière au joueur prêté par le Stade français pour s’emparer seul du trône. Mais l’essai de Raffaele Storti n’a pas permis à l’ASBH de l’emporter, sèchement battu par Aurillac (27-7).

Le chiffre : 29

Qui peut arrêter Grenoble ? Pas Biarritz en tout cas… Sur cinq succès consécutifs, les Isérois sont allés continuer leur belle série au Pays Basque. Ils ont tout bonnement été impossibles à arrêter dans le premier acte. Pour preuve, ils sont rentrés aux vestiaires sur le score de 29-0 ! Ils ont marqué cinq essais quand le BO n’a pas marqué le moindre point… Les coéquipiers de Steeve Blanc-Bappaz, scène rare, remplaçant, ont offert de bien belles actions de rugby, à l’image de la sublime passe après contact de Geoffrey Cros pour Julien Farnoux. Malgré la réaction des Biarrots dans le deuxième acte, le FCG s’est imposé avec le bonus offensif (46-19). Biarritz a plus que jamais les yeux vers le bas, Grenoble vers le haut !

Grenoble s’est imposé sur la pelouse de Biarritz en clôture de la 27ème journée de Pro D2

Le bon coup : Angoulême et Valence-Romans se donnent de l’air

Il n’y avait qu’à voir la réaction d’Alexandre Ruiz au coup de sifflet final, après un ultime ballon volé en touche par les siens à cinq mètres de leur ligne, pour comprendre la performance de Soyaux-Angoulême à domicile, face à Brive, ce vendredi soir et cette victoire, 19-12. Les Brivistes avaient annoncé vouloir frapper fort, ces derniers rentrent, ce soir, bredouilles. Ils ont été bousculés par des Angoumoisins qui n’ont jamais lâché, pourtant mené 12-3 à la mi-temps. Dans une deuxième période où les hommes de Pierre-Henry Broncan furent inexistants, Ben Botica et ses coéquipiers ont parfaitement géré leur affaire pour s’imposer et se donner de l’air au classement. Angoulême possède désormais 11 points d’avance sur Montauban, barragiste. De son côté, Brive perd gros dans la course au top 6, face à Nevers et Dax, vainqueurs ce soir.

Du côté de Valence-Romans aussi, c’est un succès qui sent bon le maintien ! Le VRDR a désormais douze points d’avance sur Montauban, barragiste, à trois journées de la fin. Après avoir fait tourner son effectif et subi un large revers à Béziers lors de la précédente journée, les Drômois se sont bien repris contre le SUA. Ils ont même bonifié leur succès 38-21. Ils ont fait craquer leurs adversaires dans le second acte avec quatre essais inscrits et en envoyant du jeu, comme bien souvent cette saison. Mention spéciale à la réalisation d’Adam Vargas, après une belle inspiration au pied de Joris Moura. Le promu devrait bien être de nouveau dans l’antichambre de l’élite la saison prochaine, et ce n’est pas volé !

Vannes a récupéré sa place de leader tandis que Béziers s’est écroulé à Aurillac. De son côté, Dax se rapproche encore un peu plus de la phase finale… Voici les résultats de la 27ème journée de Pro D2 !https://t.co/9ymkHYOGvv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 19, 2024

Le geste : la sublime passe à l’aveugle de McHenry

On joue la 39e minute de jeu au stade Maurice-Boyau. Les Dacquois pilonnent en vain la ligne des valeureux Normands. Après quelques temps de jeu au près, le ballon part enfin au large, et, sur une magnifique combinaison impliquant de nombreux joueurs sans ballon pour créer de l’incertitude, le premier centre de Dax McHenry décale sur une passe dans le dos, et à l’aveugle, son ailier supersonique Jope Naseara dans l’intervale, pour faire enfin plier la défense rouennaise ! Naseara marque au passage son huitième essai cette saison. Dax reste dans la course au top six avec ce succès bonifié (29-16).

L'essai : Ambadiang à la conclusion d’un très beau mouvement

Nevers s’est imposé facilement face à Colomiers ce vendredi (34-15). En deuxième période, l’ailier Christian Ambadiang a participé au succès des siens en marquant l’un des essais de cette 27e journée. Sur une magnifique attaque, le ballon se déplaçait sur toute la largeur avant qu’un petit coup de pied rasant ne soit déposé dans la course d’Ambadiang. L’ailier battait à la course le dernier défenseur columérin et marquait son 9e essai de la saison, juste avant que le ballon ne sorte hors des limites du terrain. Un bien bel essai en première main !

La stat’ : Vannes a vaincu le signe indien

Le 3 novembre dernier, Vannes était invaincu après neuf journées en Pro D2 et s’imposait sur la pelouse de Rouen. C’était, à ce jour, la dernière victoire des Bretons loin de La Rabine. Après sept défaites, ils avaient déjà réussi à stopper cette série négative en faisant match nul à Chanzy, il y a de ça deux journées. Après cinq mois, sept revers et un nul, donc, le RCV a enfin regagné loin de ses bases dans la cuvette de Sapiac. Les hommes de Jean-Noël Spitzer se sont imposés 36-26 après un festival d’essais. Une bonne opération dans la course au top deux après la défaite de l’ASBH. L’US Montalbanaise, elle, s’est enfoncée dans les tréfonds du classement de la division…