Pro D2 – Valence Romans surclasse Agen !

Valence Romans a maîtrisé Agen à Georges-Pompidou dans un match au double visage lors de la 27e journée de Pro D2 (38-21). Forts d’une double supériorité numérique en début de seconde période, les Valentinois ont renversé leur adversaire et glané le bonus offensif, en plus de quasiment assurer leur maintien. Du côté d’Agen, les derniers espoirs de phases viennent de s’envoler.

Dans son antre de Georges-Pompidou, où il est invaincu depuis le 15 décembre dernier, Valence Romans s’est imposé contre Agen et a quasiment assuré son maintien lors de la 27e journée de Pro D2 (38-21).

Valence Romans résiste à quatorze contre quinze

Agen domine le premier acte, mais se montre maladroit. Les Agenais mettent de l’intensité, mais se heurtent à la défense valentinoise. Les Damiers subissent, et se montrent indisciplinés, étant déjà sanctionnés quatre fois par Stéphane Coulon dans les huit premières minutes de la rencontre. Cette multiplication de fautes réduira les hommes de Fabien Fortassin à quatorze pendant vingt minutes après les cartons jaunes de Ryan McCauley et Ioane Iashagashvili, au moment où son comparse revenait sur la pelouse. Ben Volavola a été parfait au cours des quarante premières minutes, inscrivant quatre pénalités et transformant l’essai d’Inoke Nalaga, frère de Napolioni qui avait les beaux jours de Clermont. En face, Valence Romans a su marquer un essai sur sa première incursion grâce à Axel Bruchet et Lucas Meret, qui fêtait sa 50e apparition, a inscrit une pénalité. À la pause, Agen compte six points d’avance (10-16).

Agen s’effondre et laisse le rouleau compresseur Valence Romans faire la différence

Malgré leur avantage au score, les Agenais affichent un visage à l’ombre de celui affiché lors des quarante premières minutes. Peyo Muscarditz, pour un mauvais plaquage sur Anatole Pauvert et Joe Maksymiw, pour une accumulation de fautes de son équipe, laissent leurs coéquipiers à 13. Il n’en fallait pas plus Valence Romans qui repasse devant grâce à Dorian Marco Pena. Les Valentinois, plus incisifs font la différence grâce à leurs avants et bénéficient d’un essai de pénalité sur leur action suivante. Après une brève rebellion, Mosese Mawalu, idéalement servi sur une merveille de séquence de contre-attaque, offre le bonus offensif aux siens. Alors que le match était acquis, Ben Neiceru laisse, à nouveau, son équipe à quatorze, après un uppercut sur Théo Belan. La gestion de l’infériorité numérique est le symbole de la rencontre, alors qu’Agen a sombré, Valence Romans a parfaitement géré ses cartons jaunes et a inscrit un nouvel essai grâce à Adam Vargas après une inspiration lumineuse de Joris Moura alors que les Agenais comptaient un joueur de plus. Eloi Massot recevra le quatrième carton jaune de son équipe en fin de match. Le SUA trouvera la faille dans les ultimes instants de la rencontre grâce à Timilai Rokoduru. C’est la quatrième défaite sur les cinq derniers matchs pour les Agenais qui vont connaître une fin de saison bien terne.

Lors de l’antépénultième journée de Pro D2, les Valentinois auront la lourde tâche de se déplacer à Aix pour y défier Provence Rugby. Agen, de son côté, recevra Biarritz.