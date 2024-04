Pro D2- Biarritz, 14ème du championnat, n’a rien pu faire face à Grenoble, 5ème, lors de la 27ème journée de Pro D2 ce vendredi 19 avril 2024. Grenoble se hisse à la 4ème place du championnat. Cette défaite complique sérieusement la situation de Biarritz avec seulement 4 points d’avance sur le premier club non-relégable.

Pro D2- Biarritz, 14ème du championnat, accueillait Grenoble, 5ème, pour le compte de la 27ème journée de Pro D2 ce vendredi 19 avril 2024. Un match crucial pour les deux équipes, avec des enjeux bien distincts. Biarritz, en lutte pour sa survie en Pro D2, avait besoin impérativement d’une victoire pour se donner de l’air et repousser la menace de la relégation. Grenoble, de son côté, visait la consolidation de sa place dans le top 5 et un rapprochement du podium.

Grenoble a profité de sa large supériorité pour infliger une lourde défaite à un BO complètement apathique durant la première mi-temps. Le réveil des Biarrots en seconde mi-temps n’aura été qu’un feu de paille que Grenoble a su gérer pour inscrire deux essais dans les dernières minutes afin de repartir avec le bonus offensif ce qui lui permet d’être désormais quatrième au championnat.

Une première mi-temps à sens unique

Grenoble a directement mis la tête de Biarritz sous l’eau avec deux essais en 7 minutes pour lancer cette partie par l’intermédiaire de Cros (2’) et Couilloud (7’). Le pack biarrot n’a jamais semblé en mesure de transpercer son homologue durant cette première mi-temps. Le carton jaune de Yann David à la 23ème minute n’a rien arrangé pour les hommes d’un Simon Mannix qui a annoncé son départ en fin de saison pour prendre la tête du Portugal afin de qualifier les Lolos au Mondial australien en 2027.

À 15 contre 15, les Grenoblois ont facilement inscrit deux nouveaux essais. Tout d’abord en force avec le Géorgien Javakhia (27’) pour son 5ème essai de la saison derrière un maul grenoblois. Puis ce sont les arrières qui se sont illustrés avec une belle passe après contact de Farnoux qui a pu servir son ouvreur Clément. Ce dernier a choisi le pied pour trouver Cros (29’) qui s’offre un deuxième doublé cette saison contre le BO.

L’attaque grenobloise a soigné ses statistiques

Le retour du vétéran David n’a rien arrangé pour Biarritz qui a encaissé un cinquième essai à la 34ème. Farnoux a validé un très beau lancement de jeu des visiteurs qui ont trouvé le chemin de la ligne en 5 passes derrière une mêlée conquérante.

Biarritz a cru s’offrir de l’espoir avant la mi-temps en envoyant Kibirige en terre promise, mais l’ailier a été illicitement tenu au sol par Philips qui écopait alors d’un carton jaune logique à une minute de la mi-temps. Le BO disposait d’une dernière cartouche avec cette pénalité, mais Motoc était coffré par la défense grenobloise qui atteignait la mi-temps sans le moindre point encaissé !

Grenoble valide son bonus offensif malgré le réveil biarrot

La seconde mi-temps a offert un léger espoir au public présent en nombre à Aguiléra. Gervais Cordin s’offrait un doublé en 15 minutes (42' et 57') pour relancer les siens. Kibirige entretenait ce fol espoir de remontée en inscrivant le troisième essai de Biarritz à l’heure de jeu, le score étant alors de 19-32.

Cependant, Grenoble avait laissé passer l’orage puisque Massa et Muarua aplatissaient les sixième et septième essais de leur équipe dans le dernier quart d’heure. La puissance du pack grenoblois était trop forte pour des Biarrots qui pourraient fortement regretter cette première mi-temps catastrophique. Montauban est à 4 points du BO qui doit encore jouer Agen, Provence Rugby et Brive.