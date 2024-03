Engagé dans le sprint final de la course au maintien, le SAXV a recruté le centre George Tilsley. Le joueur avait été licencié d’Agen début mars après avoir eu une altercation avec un dirigeant agenais.

Soyaux-Angoulême a annoncé ce mardi après-midi le recrutement d’un nouveau joueur. Il s’agit de George Tilsley. Il sera le joker médical du demi d’ouverture Corentin Glénat en Charente. Dans un communiqué, le SAXV annonce compter sur l’expérience du Néo-Zélandais, capable de jouer centre ou ailier, afin d’aller chercher le maintien en Pro D2. "Je suis très heureux de rejoindre le SAXV et porter ce maillot. Je suis pressé de relever le challenge du maintien avec mes coéquipiers", a d’ailleurs avoué le joueur de 32 ans pour le site internet du club.

\u270d\ufe0f ?? ?/? ?????????? ?????? ??????? rejoint le SA XV en qualité de joker médical ! \ud83d\udd25

Un troisième club cette année

L’ancien joueur de Bordeaux-Bègles ou de Perpignan était libre depuis son licenciement d’Agen, avec qui il avait disputé six rencontres cette saison dans l’antichambre de l’élite, pour un seul essai. Il a quitté le SUA avec fracas, licencié pour faute grave. Le 8 février dernier, dans la foulée du succès des Agenais face à Provence Rugby, le joueur du SUALG, sous l’empire de l’alcool, avait eu une altercation avec Thomas Léger, le directeur général du club. George Tilsley avait dans la foulée était mis à pied. "On a tendu la main à George après avoir échangé avec lui et ressenti un joueur sincère, déterminé à réaliser une belle fin de saison avec le club. Nous comptons sur son professionnalisme sur et en dehors du terrain. Nous sommes très heureux de l’accueillir à Chanzy et de lui offrir cette opportunité", a justifié Didier Pitcho, président du club angoumoisin.

George Tilsley n’en était pas à son premier débordement puisqu’il avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales alors qu’il portait les couleurs du Stade toulousain en fin d’été 2023, ce qui lui avait déjà valu de voir son contrat rompu par les Rouge et Noir. Au SAXV, il connaîtra donc un troisième club cette année.