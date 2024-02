Mis à pied par Agen suite à l'altercation qu'il a eu avec son Directeur Général Thomas Léger, le centre d'Agen George Tilsley a tenu à réagir. Le Néo-Zélandais reconnaît avoir eu un "mouvement d'humeur" et s'excuse auprès de tout le monde.

L'affaire avait quelque peu gâché la belle victoire du SU Agen face à Provence Rugby, jeudi 8 février dernier. Après le match de la 19e journée de Pro D2, le centre agenais George Tilsley s'est signalé d'une bien mauvaise manière, en ayant une altercation avec son Directeur Général Thomas Léger. Vraisemblablement en état d'ébriété, le Néo-Zélandais avait voulu en découdre physiquement avec le dirigeant, avant d'être retenu par d'anciens joueurs. Des témoins de la scène nous avaient notamment confiés : "S’il n’avait pas été retenu par les anciens joueurs, cela aurait pu être très grave".

Une procédure disciplinaire en cours

Son recrutement au SUA l'été dernier était qualifié de "dernière chance" par le président Jean-François Fonteneau, puisque le joueur venait d'être condamné pour violences conjugales. "Il le sait, son comportement sera scruté. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête", avait promis le patron du club lot-et-garonnais. Après la dernière altercation, Tilsley a alors été mis à pied alors qu'il a été question d'un licenciement pour faute grave. Le principal concerné a réagi à travers un communiqué.

"Je reviens vers vous sur cette affaire qui malheureusement entache une nouvelle fois ma carrière, a-t-il écrit, avant de reconnaître ses torts. Tout au long de l'avant match, j'ai été invectivé par quelques supporters suite à un éventuel départ et interrogé sur un départ avant la fin de mon contrat. Je n'avais jamais eu l'intention de quitter ce club qui m'a tant apporte. J'ai en effet eu un mouvement d'humeur envers le directeur général d'Agen, désirant une réponse suite à ce que j'avais appris à l'avant-match. [...] Je suis navré pour le club, qu'une situation censée rester dans le secret du vestiaire soit aussi médiatisée, et je tiens à préciser que cette altercation n'a pas été suivie de violence physique comme cela a pu être écrit dans la Presse."

Pour l'heure, il est impossible de dire si Tilsley portera de nouveau le maillot agenais un jour. Comme relaté par Sud Ouest et Le Petit Bleu, le club serait en train de monter un dossier juridique pour licencier le joueur pour faute grave. Contacté par nos soins, le président lot-et-garonnais Jean-François Fonteneau a souhaité temporiser : "Il a été mis à pied, il y a une procédure disciplinaire classique à suivre avec notamment un entretien préalable avec le joueur." Mais le boss du SUA ne sous-estime pas l’affaire et a ouvert la porte à une sanction exemplaire : "Les faits sont suffisamment graves pour aller dans ce sens."

C'est en ces mots que Tilsley a tenu à s'exprimer :

"Je reviens vers vous sur cette affaire qui malheureusement entache une nouvelle fois ma carrière.

Je suis venu dans ce club, mon club, ma famille, Agen, pour me reconstruire suite à un moment compliqué de ma vie en 2023.

Je donne tout à ce club et je me donne à fond pour lui tous les jours, pour leur rendre la chance qu'il m'a donné en octobre 2023 et j'aimerais poursuivre ma carrière avec.

Le jour du match contre Aix en Provence qu'évoque votre article, je ne jouais malheureusement pas suite à une blessure mais je tenais à venir pour soutenir mon club et mes coéquipiers.

Tout au long de l'avant match, j'ai été invectivé par quelques supporters suite à un éventuel départ et interrogé sur un départ avant la fin de mon contrat.

Je n'avais jamais eu l'intention de quitter ce club qui m'a tant apporte.

J'ai en effet eu un mouvement d'humeur envers le directeur général d'Agen, désirant une réponse suite à ce que j'avais appris à l'avant-match.

J'ai malheureusement mal réagi suite à son refus de réponse.

Je me suis excusé des le lendemain de ma réaction excessive, des excuses acceptées dans un message par Monsieur Thomas LEGER, un homme que j'apprécie.

Je suis navré pour le club, qu'une situation censée rester dans le secret du vestiaire soit aussi médiatisée, et je tiens à préciser que cette altercation n'a pas été suivie de violence physique comme cela a pu être écrit dans la Presse.

Je suis profondément navré et je présente mes excuses aux dirigeants, à mes coéquipiers, aux clubs, et aux supporters.

Je remercie d'ailleurs nos supporters qui m'apportent toujours leur soutien.

J'accepte ma mise à pied, et j'espère pouvoir rejouer le plus tôt possible avec mon club et aider mes coéquipiers."