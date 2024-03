Alors que George Tilsley devrait faire ses débuts ce vendredi à Grenoble avec Soyaux-Angoulême, le manager du club, Alexandre Ruiz, répond aux interrogations et critiques qui accompagnent ce recrutement.

C’est officiel, George Tilsley a signé à Soyaux-Angoulême jusqu’à la fin de la saison en qualité de joker médical. Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de ce recrutement ?

Il s’avère qu’on a subi la blessure de Corentin Glénat (fracture du péroné et arrachement des ligaments de la cheville) et ensuite Mathis Lafon s’est blessé au ligament postérieur. Il est forfait pour la fin de saison lui aussi. Ce sont des blessures qui s’ajoutent à celles de Lafforgue (fin de saison) et Marvin Lestremau, qui sera de retour sur le dernier bloc. On voulait donc renforcer notre ligne arrière et George Tilsley était sur le marché.

\u270d\ufe0f ?? ?/? ?????????? ?????? ??????? rejoint le SA XV en qualité de joker médical ! \ud83d\udd25

« Je suis très heureux de rejoindre le SA XV et porter ce maillot. Je suis pressé de relever le challenge du maintien avec mes coéquipiers. »https://t.co/FNflPZQD8J pic.twitter.com/VNAGMhe8FV — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) March 26, 2024

Sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales et sa récente mise à pied après une altercation avec le directeur général du SU Agen Thomas Léger n’ont pas influé sur votre décision ?

En tant qu’entraîneur de rugby que je suis, je suis responsable de ce qu’il se passe sur le terrain de rugby. On a demandé à la direction de pouvoir se rapprocher de lui parce que sportivement, on avait besoin d’un joueur de ce calibre-là pour nous aider à nous maintenir… On a parlé rugby avec lui et la direction a eu des discussions plus approfondies ensuite.

Vous comprenez que cela puisse heurter le grand public et parmi vos supporters ?

Est-ce de mon ressort de déballer ses affaires extérieures ? Je pars du principe qu’on est entraîneur de rugby, on s’est préoccupé de savoir s’il allait apporter une plus-value à notre équipe. Ce qui concerne le reste, on le laisse sur les réseaux sociaux et au club, dans un second temps, s’il venait à devoir gérer ces situations-là.

Comment votre vestiaire a accueilli son arrivée ?

Nous avons présenté la situation aux joueurs et au groupe de leaders. Ça n’a pas posé de problèmes à qui que ce soit. Comprenons-nous bien : on prend Tilsley joueur de rugby, ça a été notre volonté et on a exposé ça à la direction. Pour prendre un autre exemple, j’ai vécu une situation un peu similaire avec Mohamed Haouas à Montpellier. C’est un grand joueur de rugby, il fait une bonne saison. Il va repartir au MHR, ce n’est pas pour rien. Ce qui se passe dans l’espace médiatique ou public doit interroger l’institution mais pas le manager que je suis.

Comment se sont passées vos discussions avec la direction ?

On a exposé l’apport de Tilsley auprès de Didier Pitcho, Antoine Roger et Fabrice Landreau. Ce qu’il se sont dit entre eux pour savoir s’ils nous suivaient dans le choix, franchement je n’en sais rien. Nous, on s’est attaché à s’occuper de la partie rugby.

Quels ont été vos échanges avec le joueur ?

J’ai eu une discussion d’homme à homme avec lui oui. Je lui ai exposé notre situation, mes attentes sur le terrain, sur le joueur de rugby qu’il est. J’avais besoin de lui pour essayer de maintenir le club le plus rapidement possible.

Justement, cette mission maintien s’annonce difficile avec un calendrier compliqué. Vous ressentez une pression particulière, que ce soit vous ou vos joueurs ?

On connaît la difficulté du calendrier. Nous sommes cinq équipes dans le même bateau. Ce groupe a un avantage parce qu’il a déjà connu ce genre d’expérience l’année dernière, il a un vécu collectif à ce sujet. Donc on ne met pas de pression supplémentaire aux mecs. On leur dit de continuer à prendre du plaisir, c’est ce qui nous permettra de nous maintenir je crois.

Cette mission se fera sans bon nombre de vos joueurs avec une infirmerie bien remplie..

Nous avons 12 joueurs "sur le carreau", nous en étions en 18, on peut dire qu’on progresse. Il y a Kumbirai et Enzo Morand-Bruyat, touchés au mollet. Devant, on doit composer sans Diakité (genou), Dalton (reprise), Beukeboom (quadriceps), Masibaka (reprise) et Jarmouni (problèmes personnels). Derrière, on a donc perdu Glenat (péroné terminé), Lafon (postérieur) et Lafforgue (croisé) jusqu’à la fin de saison. Tabualevu (latéral) et Lestremau (cheville) sont aussi encore convalescents.