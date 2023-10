Condamné à six mois de prison avec sursis en août dernier, George Tilsley avait été écarté du Stade toulousain où il devait arriver en tant que joker Coupe du monde. Finalement, c'est à Agen que l'ailier néo-zélandais a rebondi. Pour la première fois depuis sa condamnation, Tilsley a pris la parole en revenant très brièvement sur les faits.

Il y a quelques mois de cela, George Tilsley devait jouer aux côtés des hommes d'Ugo Mola en tant que joker Coupe du monde. Une belle opportunité de se montrer au plus haut niveau pour l'ailier de 31 ans qui débarquait de Perpignan. Mais finalement, le Néo-Zélandais ne verra jamais la couleur du maillot toulousain après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales en août dernier. C'est donc du côté d'Agen que George Tilsley a eu droit à une "dernière chance" comme le dit Jean-François Fonteneau, président du SUA en signant un contrat jusqu'en 2025.

"Ce qu'il s'est passé est fait. La vérité, je l'ai expliquée aux personnes proches de moi"

Dans les colonnes de La Dépêche, George Tilsley s'est exprimé pour la première fois depuis sa condamnation. L'ailier revient très rapidement sur les faits sans rentrer dans les détails : "Avec le rugby, on est habitué aux critiques, c'est la vie. ça m'est déjà arrivé. Si j'étais plus jeune, j'aurais pu être touché. Mais j'ai vécu des choses graves dans mon cercle proche qui me permettent de relativiser.", assure-t-il en réponse aux critiques des supporters avant de reprendre : "Ce qu'il s'est passé est fait. La vérité, je l'ai expliquée aux personnes proches de moi. Ils connaissent toute l'histoire, les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas besoin de le faire aux yeux du grand public car cela concerne ma vie privée. Il y a des choses extérieures au terrain. On est humain, on fait des choses bien ou non."

Si George Tilsley a repris les entraînements avec Agen depuis quelques semaines déjà, le Néo-Zélandais pourrait ne pas jouer avant le mois de novembre. Comme indiqué dans les colonnes de La Dépêche, le SUA compte un nombre trop important de joueurs non JIFF. Il faudrait donc attendre le départ de Dorian Jones, joker médical, pour libérer une place à George Tilsley. L'ancien perpignanais devra donc patienter un peu avant de faire son retour sur les pelouses de Pro D2.