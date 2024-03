L'ailier George Tilsley ne portera plus les couleurs du SUALG. Il a été licencié à la suite de sa soirée alcoolisée du 8 février dernier qui l'avait vu avoir une altercation avec un dirigeant de son désormais ancien club.

Le verdict est tombé en début de semaine pour George Tilsley. Le jeudi 8 février dernier, dans la foulée du succès des Agenais face à Provence Rugby, le joueur du SUALG, sous l’empire de l’alcool, avait eu une altercation avec Thomas Léger, le directeur général du club. George Tilsley (32 ans, 1, 96 m, 100 kg) avait été aussitôt mis à pied par ses dirigeants. Il avait publié un message d’excuses avant d’être reçu le 24 février dernier par l’état-major du SUALG lors d’un entretien pouvant aller jusqu’au licenciement.

Un licenciement après le "contrat de la dernière chance"

Et c’est finalement cette option qui a été retenue, comme indiqué par nos confrères de La Dépêche du Midi. Le joueur ne portera donc plus les couleurs d’Agen puisqu'il a été licencié pour "faute grave". À noter que Tilsley n’en était pas à son premier débordement puisqu’il avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales alors qu’il portait les couleurs du Stade toulousain, ce qui lui avait déjà valu de voir son contrat rompu par les Rouge et Noir. Visiblement, le "contrat de la dernière chance" que lui avait offert Agen n'aura pas suffi à remettre le joueur dans le droit chemin.