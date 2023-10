Condamné pour violences conjugales au mois d'août dernier, George Tilsley ne portera pas le maillot du Stade toulousain, où il s'était engagé en qualité de joker Coupe du monde. Il devrait rejoindre Agen avec qui il s'entraîne déjà.

Ce jeudi matin, quelle ne fut pas la surprise des supporters agenais de voir George Tilsley habillé aux couleurs du SU Agen... sur la pelouse. Et pour cause, malgré sa condamnation pour violences conjugales au mois d'août dernier, le trois-quart polyvalent est toujours sous contrat avec le Stade toulousain. Même si Didier Lacroix a affirmé à plusieurs reprises que la Papou ne porterait pas le maillot du club de la ville rose. Toujours attaché à la ville d'Agen et au club l'ayant lancé, Tilsley n'a jamais caché sa volonté de revenir au SUA.

Contacté, le club a apporté une clarification quant à la présence de l'ancien Perpignanais à Armandie. "George réalise une préparation physique avec nous. Il s'agit d'une demande du joueur, acceptée par le club du Stade toulousain", a ainsi glissé le directeur général du secteur sportif, Thomas Léger.

Des débuts en Pro D2 bientôt ?

Ce n'est désormais plus un secret, les Agenais vont accueillir dans leur effectif l'ancien chouchou d'Armandie dans les prochaines semaines. Les négociations se poursuivent entre Agen et Toulouse même si elles sont, plus que jamais, en bonne voie.

Reste à savoir quand le joueur apparaîtra sous ses futures couleurs. Selon l'avancée du dossier, il semble envisageable que George Tilsley fasse ses débuts au mois de novembre. Physiquement, les aficionados d'Armandie n'ont pas manqué d'approuver la bonne forme physique du joueur, qui a participé à l'entraînement à haute intensité du jour. Utilisé tantôt au centre, tantôt à l'aile, il pourrait par exemple pallier l'absence d'Iban Etcheverry, sur la touche pour plusieurs semaines après une blessure contractée à Grenoble.