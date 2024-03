Bien lancée dans sa course au maintien après sa victoire à Oyonnax, l’Usap s’active sur le marché des transferts. Les Sang et Or chercheraient à se renforcer au poste de demi de mêlée, Léo Carbonneau, Jake Gordon, Ali Price et Danny Care sont notamment suivis.

On le sait, Philippe Tayeb, président de Bayonne, avait utilisé des vidéos de Jean-Dauger et de ses fervents supporters pour enrôler Mateo Carreras au Pays Basque. Une stratégie qui pourrait être imitée par les Perpignanais tant leurs supporters n’ont pas de limite comme ils l’ont encore montré en déferlant à Oyonnax pour soutenir les leurs.

Alors, les Sang et Or se mettent à rêver et cherchent eux aussi à recruter des joueurs de classe internationale. Un temps positionné sur le dossier Manu Tuilagi (devancé par Bayonne depuis), c’est désormais à la mêlée que l’Usap essayerait de se renforcer. D’après les informations de nos confrères de L’Indépendant, quatre demis de mêlée sont pistés.

Carbonneau, un dossier compliqué

Le premier est peut-être celui qui parlera le plus aux suiveurs du championnat de France et de l’équipe de France des moins de 20 ans. Léo Carbonneau (1,71 m, 79 kg), actuel joueur de Brive, a disputé 20 rencontres avec la tunique corrézienne sur les épaules cette saison (dont 14 en tant que titulaire). Il connaît en plus déjà le championnat pour avoir joué 9 matchs de Top 14 la saison passée, toujours sous les couleurs du CAB.

Si son nom est déjà connu, ce n’est pas seulement parce que son père, Philippe Carbonneau, est un ancien international (32 sélections avec le XV de France entre 1995 et 2001). Léo était de l’équipe des champions du Monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud. Cette année, avec les jeunes coqs, il n’a participé qu’à deux matchs du Tournoi des 6 Nations – son club avait préféré le conserver- mais à chaque fois en tant que titulaire. Nul doute qu’il sera également de la partie pour tenter de conserver son titre mondial cet été.

Léo Carbonneau face à l’Angleterre lors du Tournoi des 6 Nations moins de 20 ans. Icon Sport

Mais le dossier semble bien compliqué. En plus d’avoir un nom, Carbonneau s’est donc déjà fait un prénom et nul doute qu’il doit circuler dans de nombreuses écuries du Top 14. Ensuite, le jeune demi de mêlée est sous contrat avec Brive jusqu’en 2026. Pour finir, les Corréziens, toujours dans la course à la montée dans l’élite, espèrent bien sécuriser leurs nombreuses pépites et ne devraient pas laisser un joueur si prometteur filer ainsi. Alors, il y a peu de chances de le voir évoluer en Catalogne la saison prochaine.

Les vieux briscards

Alors l’Usap s’active sur d’autres dossiers. Toujours selon les informations de L’Indépendant, trois noms ressortiraient, tous internationaux et âgés de 30 ans ou plus, les trois briscards possèdent un profil bien différent de Léo Carbonneau, mais pas moins intéressant.

Danny Care a terminé troisième de la dernière Coupe du Monde. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Danny Care (1,73 m, 84 kg), l’actuel deuxième demi de mêlée du XV de la Rose, a participé à tous les matchs de la dernière grande messe européenne, dont un (face à l’Écosse), en tant que titulaire. À 37 ans, l’Anglais n’est plus à présenter. Son palmarès parle pour lui. Trois Tournois des 6 Nations, deux championnats d’Angleterre avec les Harlequins (2012 et 2021), le joueur aux 101 sélections avec le XV de la Rose a aussi remporté une Challenge Cup en 2011.

Évidemment, Danny Care n’a plus tout l’avenir devant lui, mais un tel profil pourrait apporter plus de sérénité et d’expérience aux Catalans.

Jake Gordon face à l’équipe de France en 2022. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Le nom de Jake Gordon (1,86 m, 88 kg) circulerait aussi à Aimé-Giral. L’Australien aux 20 sélections avec les Wallabies a lui aussi une expérience qui serait non négligeable, mais a en plus connu sept printemps de moins que l’Anglais. Le demi de mêlée des Waratahs possède un profil particulièrement intéressant.

Ali Price serait lui aussi pisté par l’Usap. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Pour finir, l’Usap serait également sur un autre nom bien connu du circuit international, Ali Price (1,78 m, 88 kg). S’il joue aujourd’hui moins avec le XV du Chardon, il compte 66 sélections avec son équipe nationale et une tournée avec les Lions Britannique en 2021. L’actuel joueur d’Édimbourg a néanmoins joué la Coupe du monde en France. À 30 ans, il compile l’expérience du niveau international d’un Danny Care et la force de l’âge de Jake Gordon. Affaire à suivre à Perpignan…