Manu Tuilagi pour deux ans à Bayonne, Billy Vunipola à Montpellier pour la même durée. C’est une bonne dizaine de stars du XV de la Rose qui évolueront l’an prochain en France. Décryptage d’un vrai mouvement de fond.

Ce n’est pas (encore) un débarquement mais cela commence à y ressembler. Cette semaine, Manu Tuilagi qui a opté pour Bayonne et Billy Vunipola qui a dit oui à Montpellier sont venus grossir la vague anglaise qui va débarquer en Top 14 et Pro D2. Farrell au Racing, Collier à Castres, Sinckler et Ludlam à Toulon, Lawes à Brive : tous ces internationaux anglais ont choisi de rejoindre la France. Ils vont grossir les rangs d’une communauté qui compte déjà, et depuis dix-huit mois, Willis à Toulouse, les frères Simmonds à Montpellier et Pau, Nowell à La Rochelle et Arundell au Racing 92. N’en jetez plus, c’est un véritable mouvement de fond !

Le Top 14 est devenu un eldorado pour les joueurs anglais. Financièrement d’abord, ils profitent du système de l’impatriation fiscale. Derrière ce nom se cache une procédure qui permet à toute personne n’étant pas résidente fiscale en France au cours des cinq dernières années de bénéficier d’un abattement de 30 % des revenus nets sur leur feuille d’imposition. Ceci permet aux formations françaises de proposer aux joueurs britanniques des salaires plus intéressants que celles du Premiership, confrontées à un double handicap.

"Les clubs français bénéficient d’un effet d’aubaine"

Le championnat anglais doit faire face depuis 2020 à une crise financière structurelle qui a vu disparaître les London Irish, les Wasps et Worcester. Leicester Tigers, en 2021, et plus récemment les Saracens (triples champions d’Europe) ont dû faire accepter à leur groupe des baisses drastiques de salaire.

La première division anglaise ne compte plus que dix clubs et cette année, c’est Newcastle, l’ancien club formateur de Jonny Wilkinson, qui est lanterne rouge. Pour limiter la casse, Ligue anglaise et Fédération ont accentué le salary cap (limitation de la masse salariale), remis à l’ordre du jour l’exclusion de la sélection pour les joueurs évoluant à l’étranger et fermé le championnat. Pas suffisant pour conserver bon nombre des stars trentenaires. "Les formations anglaises ne peuvent plus, à de rares exceptions, proposer des salaires supérieurs à 20 000 euros par mois. Les clubs français bénéficient d’un effet d’aubaine. Owen Farrell va toucher moins au Racing que Jonny Wilkinson quand il avait opté pour Toulon, ou encore Jonathan Sexton lors de son passage chez les Ciel et Blanc", nous explique un agent français qui travaille régulièrement de l’autre côté de la Manche. "C’est bien simple : tous les internationaux qui ont signé en France l’ont fait pour des salaires égaux ou inférieurs à 25 000 euros par mois."

Il n’est pas dit que le mouvement se calme. Les clubs anglais pourraient devoir se priver des droits TV de TNT Sports (chaînes qui appartiennent conjointement à British Telecom et la Warner) pour la Champions Cup en contrepartie d’une plus large couverture du championnat. Plus de visibilité pour leur compétition domestique mais moins de livres sterling venues des joutes européennes… Ce n’est donc pas demain que les clubs anglais se remettront à attirer des joueurs français…

Courtney Lawes, qui évoluera à Brive la saison prochaine, prône un assouplissement des règles de sélection pour les joueurs anglais évoluant à l’étranger.