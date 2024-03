Dans un match capital pour son maintien, l’Usap a pu compter sur le soutien de son public venu en nombre à Oyonnax.

Qui a dit que seuls les supporters de foot étaient prêts à faire des heures de bus pour aller voir un match à l’autre bout de l’hexagone ? Certainement pas un Catalan. Les Sang et Or savaient ce déplacement à Oyonnax capital pour leur maintien. Alors, leurs supporters ont déferlé comme des vagues dans l’Ain, apportant avec eux la chaude ambiance méditerranéenne.

Un petit plus qui change tout

Près de 550 kilomètres et sept heures de bus. Un rien pour les 550 Perpignanais qui ont fait la route jusqu’à Charles-Mathon avant d’enflammer l’enceinte aindinoise comme ils ont l’habitude de le faire à Aimé-Giral. Menés à la mi-temps et amputés par trois blessures, les Perpignanais ont réussi à inverser la tendance en seconde période en n’encaissant en plus aucun nouveau point.

Nul doute que le soutien populaire de son public a largement profité aux Perpignanais, pour qui il a fallu tenir le score après la réalisation d’Ali Crossdale à la 53ème minute. Si le chemin vers le maintien reste encore long, cette victoire à l’extérieur – qui plus est face à son concurrent direct – fait le plus grand bien aux Catalans. Frank Azéma qui sait d’où il vient pourra les remercier.