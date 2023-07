Ce vendredi 14 juillet, l'équipe de France des moins de 20 ans a remporté le titre de champion du monde en écrasant son homologue irlandaise, au Cap en Afrique du Sud. Une correction 50 à 14 qui permet aux jeunes Bleuets de conserver le titre et d'enchaîner trois sacres consécutifs. Retour en images sur cette folle soirée.

Une Marseillaise à plein poumons

Les jeunes Bleuets, auteurs d'un parcours incroyable jusqu'à cette finale, vivent leur dernière Marseillaise dans cette compétition. Un moment très fort et intense qui se lit sur les visages des différents acteurs. À cet instant, les joueurs savent que c'est une soirée qui peut entrer dans l'Histoire du rugby français. Ils entonnent l'hymne tous en chœur.

Mathis Ferté et Marko Gazzotti entourent Lino Julien lors de la Marseillaise

Une Marseillaise chantée à plein poumons par les joueurs du XV de France U20 à l'image ici d'Arthur Mathiron, de Clément Mondinat et de Thomas Duchêne

Un chassé-croisé à l'avantage des Bleuets...

Dès la 4ème minute, les Celtes prennent l'avantage. L'Irlande frappe en première avec Gunne qui joue rapidement une pénalité et aplatit, les jeunes français entament leur match par le mauvais bout. Mais la France a de la ressource et Paul Costes sort le grand numéro. Une passe après contact, sa spécialité, venue d'ailleurs, qui décale Léo Drouet sur l'aile. En puissance, il se défait d'un adversaire et trouve Jauneau qui sert une offrande à Ferté. L'essai en images, on a encore les frissons.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2618\ufe0f QUEL ESSAI DES BLEUETS ! La France revient à hauteur de l'Irlande



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeRUGBY #FRAIRL #IRLFRA pic.twitter.com/6ILHi70mMs — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 14, 2023

Si l'Irlande marque à nouveau à la demi-heure de jeu, sur un essai plus que limite il faut le souligner, les Bleuets répondent rapidement, par un essai tout en puissance de l'excellent Lino Julien, après un gros travail de sape.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2618\ufe0f La réaction immédiate des Bleuets qui mènent désormais 17-14 !



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv > https://t.co/pXI4SIccef#lequipeRUGBY #FRAIRL #IRLFRA pic.twitter.com/dV31vyazRV — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 14, 2023

Deux essais partout donc dans cette finale, mais grâce à la précision d'Hugo Reus qui passe une pénalité à la 22ème minute, les Bleuets sont devants à la pause (17-14).

.. et la France récita son rugby !

En deuxième mi-temps, ce ne sont pas moins de cinq essais que les Français "collent" aux Irlandais. Dès l'entame, ils frappent par la main de leur talonneur Pierre Jouvin (42') avant que Nicolas Depoortere, l'un des tout meilleurs français, ne vienne creuser l'écart au score. Un énorme pressing de Marko Gazzotti permet aux Français de récupérer le ballon et d'écarter au large pour que le jeune centre de l'UBB marque le quatrième essai.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2618\ufe0f LES BLEUETS SONT EN FEU ! Le quatrième essai de l'équipe de France après une énorme séquence...



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv > https://t.co/pXI4SIccef#lequipeRUGBY #FRAIRL #IRLFRA pic.twitter.com/gC13uf5b32 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 14, 2023

La France enchaîne et c'est Mathis Ferté qui s'offre un doublé après une course sur le couloir gauche où il renverse son vis-à-vis. Puis, l'essai incroyable de Lenni Nouchi arrive à 5 minutes du terme. Oscar Jegou s'échappe du ruck par l'axe et trouve son capitaine en soutien. Malgré la fatigue physique et émotionnelle, le joueur montpelliérain trouve les ressources pour aller au bout de son action et marquer le sixième essai de la rencontre.Pour clôturer cette finale, c'est le Provençal Léo Drouet qui finira le travail pour passer la barre symbolique des 50 points.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2618\ufe0f Tout un symbole, le capitaine Lenni Nouchi inscrit le 6e essai pour parachever le titre des Bleuets face à l'Irlande



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv > https://t.co/pXI4SIccef#lequipeRUGBY #FRAIRL #IRLFRA pic.twitter.com/m3dgZtfPZf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 14, 2023

La joie des Bleuets

Après ce succès, la France remporte donc son troisième titre de champion du monde U20 consécutif ! Les images dépassent les mots, alors on vous laisse regarder les sourires de ces jeunes prospects que l'on risque de revoir nombreux au haut niveau pour plusieurs années !

Théo Attissogbe et Nicolas Depoortere avec le trophée de champion du monde !